4 técnicas para acelerar seu aprendizado segundo a neurociência

A neurociência oferece diversas estratégias que podem otimizar o processo de aprendizagem e melhorar a retenção de informações. Ao aplicar essas técnicas no dia a dia, é possível estudar de

forma mais eficaz e atingir melhores resultados.

“A maioria das pessoas esquece que o cérebro é uma parte do corpo, tal como língua, fígado ou coração”, diz o neurocientista Pedro Calabrez, professor da Casa do Saber e pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas (LiNC) da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP.

Só é possível aprender rápido — e bem — se o seu organismo estiver bem alimentado, hidratado, descansado e saudável como um todo. A parte mais negligenciada desse autocuidado costuma ser o sono, fundamental para a eliminação de toxinas e para a fixação das memórias.

A seguir, veja quatro técnicas recomendadas pela neurociência para acelerar seu aprendizado:

1. Associe emoções ao estudo