Gestora de saúde abre vagas de estágio para mães estudantes

A gestora de saúde Allcare abriu inscrições para seu programa de estágio 2022 e as vagas são exclusivas para mães que estejam cursando o ensino superior.

Serão seis vagas para estudantes de enfermagem e uma vaga para estudantes de ciência atuarial ou estatística.

As oportunidades são para trabalhar por seis horas diárias em São Paulo. O programa terá duração de dois anos.

Na empresa com 560 funcionários, 74% são mulheres e 47% delas são mães. O objetivo do programa é ajudar que as estudantes possam voltar ou ingressar no mercado de trabalho.

A Allcare atua no desenvolvimento e gestão de produtos e serviços de saúde, com presente em 20 estados e Distrito Federal. E a empresa já tem mais de 230 mil clientes.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de janeiro pelo site.

