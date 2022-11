EQI abre mais de 1.000 vagas para assessor de investimentos no litoral de SC; se inscreva

Um dos maiores escritórios de agentes autônomos de investimentos (AAIs) do país, a EQI Investimentos (plugada ao ecossistema do banco BTG Pactual, do mesmo grupo de controle da EXAME) está contratando mais de 1.000 assessores para os escritórios localizados no litoral de Santa Catarina.

As futuras contratações visam preencher, principalmente, as vagas dos times de Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC) e Itajaí (SC) — este último teve seu mega escritório de frente para o mar inaugurado recentemente, no último mês de agosto.

Segundo a EQI, o objetivo é contratar pessoas com e sem experiência, uma vez que a empresa oferece dentro de casa um programa completo de formação e preparação de novos assessores de investimentos.

“O nosso programa de formação de assessores se destaca dos demais oferecidos no mercado por ir além dos temas relacionados ao entendimento do mercado financeiro. Nós também desenvolvemos os futuros assessores em habilidades comerciais, gestão de rotina, feedback, indicadores, entre diversos outros assuntos que irão prepará-los para serem profissionais diferenciados no mercado”, explica Dalliane Sobral, gerente de recrutamento e seleção da EQI Investimentos.

Com o crescimento acelerado do número de investidores pessoa física no mercado financeiro brasileiro, a carreira de assessor de investimentos está entre as que melhor remuneram no Brasil, principalmente os profissionais com experiência.

Os salários desses profissionais variam entre R$ 2.500 (nível júnior) e podem chegar a mais de R$ 100.000 por mês (nível partner).

O crescimento da EQI

A EQI nasceu em 2008, à época como Índice Investimentos. Em 2014, a companhia lançou o portal EuQueroInvestir, passando a produzir diariamente notícias, colunas, vídeos e artigos exclusivos sobre investimentos, economia e mercado financeiro.

Desde então, a empresa fundada por Juliano Custodio tem crescido de forma exponencial para muito além da Faria Lima.

Em 2015, a EQI possuía cerca de R$ 100 milhões sob custódia; cinco anos depois, quando se tornou sócia do BTG Pactual, tal número já havia saltado para R$ 10 bilhões.

Atualmente com R$ 18 bilhões sob custódia, a EQI conta com um time com mais de 500 assessores de investimentos, possui 12 escritórios no Brasil e está prestes a se tornar corretora de valores, o que, segundo a companhia, deve potencializar o número de clientes — ao menos 70 mil investidores já têm a EQI como parceria nos investimentos.

A EQI lembra que os interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos de idade e devem ter concluído o Ensino Médio.

Aqueles que ainda não possuem CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20) podem participar do programa de formação, tendo acesso a remuneração, grupo de estudos, apostilas, simulados e mentorias ao vivo.

O programa de formação tem duração média de 45 dias. A taxa de aprovação dos alunos, de acordo com a EQI, é de aproximadamente 90%.

Para participar dos processos seletivos, clique aqui.