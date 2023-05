Gerdau está com 130 vagas para programa de estágio; inscreva-se

Nesta quarta-feira, 19, a Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, anunciou a abertura de inscrições para o seu programa de estágio 2023.

As 130 vagas do G.Start estão divididas nos seguintes estados: Ceará, Sergipe, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Quem pode se inscrever no programa de estágio da Gerdau?

Batizado de G.Start, o programa procura universitários dos cursos de: engenharia, administração, ciências contábeis, ciência da computação, comércio exterior, economia, gestão em recursos humanos, marketing, psicologia, serviço social, sistemas de informação e áreas correlatas, nas modalidades presencial ou EAD.

Além disso, é preciso ter previsão de formatura a partir de setembro de 2024, disponibilidade para estagiar presencialmente 6 horas por dia e durante, no mínimo, um ano (podendo ter o contrato estendido por até dois anos).

Como se inscrever no programa de estágio da Gerdau?

O processo seletivo inclui inscrição online, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para agosto de 2023. Os interessados devem se inscrever por meio do site da Gerdau até o dia 22 de maio.



