Gamificação: melhore suas estratégias de atração e retenção de talentos

Se você parar para pensar, com certeza, lembrará de muitas coisas que deseja fazer durante a vida, como: conhecer novos lugares, melhorar sua saúde física e mental, falar outros idiomas, entre outras.

Estabelecer metas é uma ótima estratégia para quem busca alcançar objetivos de vida, afinal, possuir etapas bem definidas nos ajuda a entender onde estamos e onde queremos chegar, e também nos permite visualizar com maior facilidade o caminho que temos que trilhar até alcançar o resultado.

Além disso, completar metas é importante para a construção de novos hábitos. Por isso, elas devem fazer parte da rotina até se tornarem atividades que realizamos com naturalidade.

Durante um processo seletivo, os candidatos passam por diversas etapas, desde a candidatura, aos testes e avaliações, até a negociação e fechamento da proposta de trabalho – inclusive, se parece uma espécie de jogo ou competição.

Se você quer tornar essa jornada um processo desafiador e estimulante, a fim de descobrir se ele possui o perfil e habilidades ideais para ocupar um cago em sua empresa, aposte na gamificação.

Trata-se de uma estratégia que também possui etapas e metas, e torna os processos avaliativos mais dinâmicos e possui diversos “gatilhos" que estimulam o candidato a mostrar diferentes habilidades e faces que num bate-papo talvez não fossem evidenciadas.

Confira três elementos contidos no processo de gamificação e como eles motivam as pessoas durante o processo seletivo.

Significado épico e chamado

Esse atributo é percebido quando o ‘jogador' identifica que está participando de algo com significado maior que ele, ou que foi escolhido pelo destino para estar ali cumprindo aquele desafio. Num processo seletivo, acontece quando o profissional que se candidata a uma vaga cuja empresa está alinhada com seus ideais ou participa de alguma causa muito relevante para si.

Um caso recente que podemos observar como modelo é a edição de 2023 do “Geração B” – programa de estágio do Grupo Boticário. Através dele, mais de 75% das vagas são destinadas a pessoas de grupos sub-representados (pretos, pardos, LGBTQIA+ e Pessoas com Deficiência), que acreditam no crescimento coletivo de forma sustentável e que é possível transformar o mundo por meio da beleza.

Desenvolvimento e realização

Uma empresa promove desenvolvimento e realização pessoal dos candidatos quando proporciona experiências, como uma masterclass com algum profissional renomado no mercado, ou networking de qualidade em colaboração com outros candidatos.

Além disso, outra forma de fazer com que uma etapa promova a realização dos candidatos é ouvindo suas dores e atendendo a elas através de programas de diversidade e inclusão.

Um exemplo deste atributo é a possibilidade dos candidatos dos programas de porta de entrada da PepsiCo, este ano, ocuparem cargos de liderança no futuro próximo. “Temos como meta geral atingir, ao menos, 30% de pessoas negras e 50% de representatividade feminina em posições de liderança até 2025 no país” […], afirmou Fábio Barbagli, vice-presidente de RH da PepsiCo.

Empoderamento da criatividade

Muitos candidatos – principalmente da Geração Z – buscam desafios que os permitam desenvolver e exercerem sua criatividade no trabalho. Seja no desenvolvimento de um novo produto ou na organização de um evento, esses talentos sentem-se predispostos a serem responsáveis e atuarem de maneira ativa em projetos. Então, permita que eles exercitem sua capacidade de autonomia e criatividade através do desenvolvimento de cases, por exemplo.

Recompensa

A etapa final – e com certeza a mais esperada – de um game, é a premiação. Embora estejamos falando dos atributos que a gamificação possui e como isso estimula os participantes, dentre as clássicas fases de um jogo, o momento de receber o prêmio final causa um incentivo extra ao jogador, além dos outros já mencionados.

Manter uma equipe motivada é um desafio e tanto. Uma das formas mais eficazes de motivá-las é oferecendo benefícios extras, como os tradicionais prêmios de final de ano. Existem algumas possibilidades bem interessantes, como pontuou a Sodexo, em seu canal de notícias e conteúdos:

Premiação por metas – uma forma comum de motivação de equipe na área comercial e de vendas, e também pode ser adaptada para outras áreas.

Premiação por ideias – outra forma de incentivar os colaboradores, oferecer bonificações para aqueles que trouxeram novas ideias de soluções e projetos durante o ano.

Premiação por destaque – destinada a funcionários que mais se destacam no dia a dia, demonstrando agilidade, proatividade e iniciativa, também podem ser recompensados no final do ano. Em algumas empresas, por exemplo, é comum que os gestores escolham o “funcionário do mês”, por indicação dos próprios colegas.

Premiação por equipe – também é possível fazer premiações por metas batidas coletivamente, por exemplo. Nestes casos, além do bônus financeiro, também é possível conceder viagens ou outras atividades em grupo.

Após definir os critérios, a empresa precisa decidir quais serão os prêmios, como: folgas, viagens, bônus em dinheiro, cursos ou outras experiências inéditas. Vale usar a criatividade e aproveitar o que é tendência no momento!

Se sua empresa mencionar esses benefícios desde o momento de atração – isto é, no anúncio da vaga ou durante os contatos com candidatos, mostrando que existe a cultura de recompensar aos que de fato se destacam na empresa, conseguirá incentivá-los ainda mais.

Existem outros elementos da gamificação, como: a influência social, a escassez e o medo da ‘perda’, que podem ser usados para tornar as etapas de processos de recrutamento e seleção experiências mais dinâmicas e estimulantes. Através desses atributos mencionados, você será capaz de definir o perfil ideal e identificar o candidato que mais se aproxima dele.

