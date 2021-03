Fundação oferece mais de 500 bolsas de estudo na Espanha

A Fundação Carolina está com inscrições abertas para 504 bolsas de estudo na Espanha, incluindo cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, ciências básicas e tecnologia.

As 504 bolsas dividem-se da seguintes forma: 225 bolsas de pós-graduação, 85 bolsas para doutorado e doutorado sanduíche, 27 bolsas de mobilidade de professores, 37 bolsas de estudos institucionais e 130 renovações de bolsas de doutorado. Mais informações sobre as bolsas disponíveis podem ser vistas neste link.

As inscrições vão até o dia 17 de março para os cursos de pós-graduação, e até 8 de abril para doutorado, doutorado sanduíche, mobilidade de professores e estudos institucionais. Mais informações sobre as datas de programas específicos podem ser vistas nesta página.

Como funcionam as bolsas da instituição

Anualmente, a Fundação Carolina disponibiliza uma lista extensa de bolsas em instituições espanholas. São diversas áreas, que vão da engenharia às ciências sociais, e que abrangem níveis de formação como graduação e pós. Há ainda oportunidades de cursos curtos, de verão, em instituições específicas.

Para se candidatar às bolsas disponibilizadas pela Fundação, é necessário passar pelo processo seletivo, uma application que exige exames de proficiência em língua espanhola, além de informações sobre o histórico acadêmico e profissional do estudante. Além disso, podem haver requisitos diferentes de acordo com o programa para o qual o estudante deseja ganhar uma bolsa. É possível obter bolsas parciais, assim como integrais, que cobrem todos os custos ligados aos cursos.

Outro ponto importante, no caso da Fundação Carolina, está na parceria que estabelece com instituições espanholas. Isso porque, em algumas das vagas disponíveis anualmente, a bolsa vem, em partes, da Fundação, e é complementada pela universidade, seja ela uma universidade pública ou um instituto privado espanhol. Para verificar o que cada bolsa oferece, basta ficar atento à descrição presente no site e conferir o que é determinado pela instituição de ensino de destino.

Como encontrar bolsas da Fundação Carolina

Por meio do site da instituição, é possível acessar as oportunidades disponíveis a cada ano. O estudante consegue filtrar os programas por categorias como área de interesse e nível de formação, além de ter acesso a informações sobre a instituição de ensino. É através do sistema do site que se realiza a application, e por onde o estudante submete seus dados, como currículo e histórico acadêmico ao crivo da Fundação Carolina.

Para cada programa disponibilizado, são detalhados os requisitos e critérios, como nível de fluência mínimo em espanhol e exames aceitos para comprovação de proficiência. Há ainda detalhes sobre quais custos a bolsa cobre e se há apoio extra por parte da instituição de ensino na Espanha. Esta página oferece mais informações sobre o procedimento de candidatura.

O que é a Fundação Carolina

Criada em 2000, a Fundação Carolina visa promover trocas educacionais entre a Espanha, países Ibero-americanos e outros que tenham laços históricos, culturais ou geográficos com o país. A fundação seleciona programas em instituições espanholas, que vão da graduação a pós-graduação, e filtra as oportunidades de acordo com suas áreas de atuação.

Em vinte anos de atuação, a Fundação Carolina concedeu mais de 15 mil bolsas para estudantes interessados em universidades espanholas. Fica a cargo da Fundação selecionar quais estudantes recebem os fundos, mediar o contato com a instituição de ensino de destino e garantir que o aluno cumpra com os prazos, documentos e requisitos. Em média, a cada processo seletivo anual, os responsáveis pela organização realizam mais de mil entrevistas com candidatos pré-selecionados.

