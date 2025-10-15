‘Fui criada para dar certo’: a jornada de uma jovem que transformou propósito em alta performance

“Eu fui criada para dar certo. E a forma que encontrei foi me agarrar ao estudo.” A frase, dita com o sotaque suave de João Pessoa e a convicção de quem transformou propósito em método, resume a trajetória de Greicy Lucena, hoje coordenadora de sustentabilidade da Natura e uma das vozes mais promissoras da nova geração de lideranças no Brasil.

Da criatividade incansável de um pai autônomo e do exemplo inspirador de uma mãe que, como técnica de enfermagem e assistente social ensinou o valor do cuidado e da transformação através do seu trabalho, Greicy cresceu ouvindo que a educação era a única herança que seus pais poderiam deixar.

Essa crença a fez se dedicar a todas as oportunidades que teve e ter coragem para cruzar o país, sair de João Pessoa e impulsionar sua carreira em São Paulo.

Sua história não é sobre sorte, mas sobre execução. Greicy, implementou estratégia onde havia incerteza, e propósito onde o sistema dizia que não havia espaço.

Do primeiro emprego como jovem aprendiz à liderança em uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, Greicy construiu uma jornada guiada por um princípio simples e poderoso: “Não basta abrir caminhos — é preciso semear enquanto se caminha.”

Da frustração ao primeiro passo

Antes de chegar à Natura, houve dúvidas, erros e um marco que mudaria seu olhar sobre si mesma. Aos 17 anos, após não passar no vestibular, Greicy viveu o que chama de sua “primeira grande falha”.

“Eu achava que aquele seria meu bilhete premiado, que se não passasse, tudo acabava ali.”

Mas foi justamente nesse momento que aprendeu o que mais tarde definiria sua filosofia de vida: o caminho se constrói em movimento.

Ela se inscreveu em um programa de jovem aprendiz e foi designada para a área de contabilidade, profissão que havia escolhido por conselho do pai, ainda sem convicção. Com o próprio salário, pagou metade da faculdade particular até conquistar o sonho de estudar na Universidade Federal da Paraíba. “Aquilo foi uma vitória minha e deles. Eu queria provar que o esforço valia a pena.”

Educação como motor de transformação

O primeiro contato com o mercado financeiro despertou algo novo. Ao lidar com finanças corporativas, Greicy descobriu que entender o dinheiro também é entender o poder de transformação social.

Foi nesse período que ela conquistou uma certificação financeira bancária e ingressou na Liga do Mercado Financeiro da UFPB, tornando-se a primeira mulher presidente do Nordeste no movimento.

Mas o ponto de virada viria com um curso Execução de Alta Performance, do Na Prática.

"Foi ali que aprendi a colocar no papel meus objetivos, definir meus inegociáveis e as ferramentas para construir meu desenvolvimento" Greicy Lucena, coordenadora de sustentabilidade da Natura

A experiência despertou nela a convicção de que liderar é sobre gerar impacto, e não apenas ascender na carreira. “Eu entendi que não existe protagonismo sem oportunidade.”

Quando o propósito encontra a execução

Inspirada pela formação, Greicy fundou em 2020 a Protagonize, uma organização social criada no auge da pandemia para apoiar jovens de escolas públicas das regiões Norte e Nordeste no acesso ao ensino superior.

O projeto começou como um cursinho gratuito para o Enem, mas cresceu com um propósito mais ambicioso de garantir permanência e empregabilidade. “O nosso indicador de sucesso não era só passar o jovem na universidade, era garantir que ele quisesse continuar e tivesse oportunidades reais de trabalho.”

A Protagonize conectou educação, empregabilidade e propósito de forma prática, exatamente o tipo de execução de alta performance que ela aprendeu a desenvolver com as ferramentas do curso no Na Prática.



“Durante muito tempo eu tive duas jornadas: o trabalho formal e o voluntariado. Até perceber que meu caminho era unir os dois e trabalhar com o que acredito.”

Da finança à regeneração

Foi essa busca por coerência que levou Greicy à transição para o campo da sustentabilidade e finanças sustentáveis. “Queria continuar lidando com finanças, mas direcionando capital para lugares que geram transformação.”

Desde então, sua trajetória combina técnica e propósito, incluindo:

Análise financeira

Mensuração de impacto social

Liderança consciente

Hoje, na Natura, ela atua integrando a estratégia de regeneração à jornada do cliente, mensurando o impacto socioambiental para o negócio. O mesmo impulso que a levou ao Na Prática segue vivo: aprender, executar e multiplicar oportunidades.

Greicy Lucena, coordenadora de sustentabilidade da Natura

O legado de quem semeia enquanto caminha

Greicy acredita que a liderança é, antes de tudo, um exercício de legado coletivo. Por isso, segue atuando em redes como a Global Shapers (Fórum Econômico Mundial) e na Aliança Brasileira em Finanças Sustentáveis (BRASFI).

Sua visão é simples e poderosa, afirmando que transformações só fazem sentido quando geram mobilizações coletivas.

Liderar é agir, não apenas inspirar

A história de Greicy sintetiza o que o programa Execução de Alta Performance ensina, que o propósito sem ação é inspiração passageira.

O diferencial dos grandes líderes está na capacidade de transformar propósito em execução, ou seja, de conectar sonho e entrega.

“Eu não faço nada sozinha”, diz Greicy. “O que me move é a certeza de que posso usar o que aprendi para abrir espaço para outras pessoas.”

Sua trajetória é uma aula prática de liderança moderna: autoconhecimento, estratégia e ação orientada por impacto, exatamente o que forma executivos capazes de mover o mundo.

