‘Fui criada para dar certo’: a jornada de uma jovem que transformou propósito em alta performance

Da Paraíba à liderança na Natura, Greicy Lucena mostra como propósito, disciplina e execução constroem legados reais

Greicy Lucena, coordenadora de sustentabilidade da Natura

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15h44.

“Eu fui criada para dar certo. E a forma que encontrei foi me agarrar ao estudo.” A frase, dita com o sotaque suave de João Pessoa e a convicção de quem transformou propósito em método, resume a trajetória de Greicy Lucena, hoje coordenadora de sustentabilidade da Natura e uma das vozes mais promissoras da nova geração de lideranças no Brasil.

Da criatividade incansável de um pai autônomo e do exemplo inspirador de uma mãe que, como técnica de enfermagem e assistente social ensinou o valor do cuidado e da transformação através do seu trabalho, Greicy cresceu ouvindo que a educação era a única herança que seus pais poderiam deixar. 

Essa crença a fez se dedicar a todas as oportunidades que teve e ter coragem para cruzar o país, sair de João Pessoa e impulsionar sua carreira em São Paulo.

Sua história não é sobre sorte, mas sobre execução. Greicy, implementou estratégia onde havia incerteza, e propósito onde o sistema dizia que não havia espaço.

Do primeiro emprego como jovem aprendiz à liderança em uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, Greicy construiu uma jornada guiada por um princípio simples e poderoso: “Não basta abrir caminhos — é preciso semear enquanto se caminha.”

Da frustração ao primeiro passo

Antes de chegar à Natura, houve dúvidas, erros e um marco que mudaria seu olhar sobre si mesma. Aos 17 anos, após não passar no vestibular, Greicy viveu o que chama de sua “primeira grande falha”. 

“Eu achava que aquele seria meu bilhete premiado, que se não passasse, tudo acabava ali.”

Mas foi justamente nesse momento que aprendeu o que mais tarde definiria sua filosofia de vida: o caminho se constrói em movimento.

Ela se inscreveu em um programa de jovem aprendiz e foi designada para a área de contabilidade, profissão que havia escolhido por conselho do pai, ainda sem convicção. Com o próprio salário, pagou metade da faculdade particular até conquistar o sonho de estudar na Universidade Federal da Paraíba. “Aquilo foi uma vitória minha e deles. Eu queria provar que o esforço valia a pena.”

Educação como motor de transformação

O primeiro contato com o mercado financeiro despertou algo novo. Ao lidar com finanças corporativas, Greicy descobriu que entender o dinheiro também é entender o poder de transformação social.

Foi nesse período que ela conquistou uma certificação financeira bancária e ingressou na Liga do Mercado Financeiro da UFPB, tornando-se a primeira mulher presidente do Nordeste no movimento.

Mas o ponto de virada viria com um curso Execução de Alta Performance, do Na Prática.

"Foi ali que aprendi a colocar no papel meus objetivos, definir meus inegociáveis e as ferramentas para construir meu desenvolvimento"Greicy Lucena, coordenadora de sustentabilidade da Natura

A experiência despertou nela a convicção de que liderar é sobre gerar impacto, e não apenas ascender na carreira. “Eu entendi que não existe protagonismo sem oportunidade.”

Quando o propósito encontra a execução

Inspirada pela formação, Greicy fundou em 2020 a Protagonize, uma organização social criada no auge da pandemia para apoiar jovens de escolas públicas das regiões Norte e Nordeste no acesso ao ensino superior. 

O projeto começou como um cursinho gratuito para o Enem, mas cresceu com um propósito mais ambicioso de garantir permanência e empregabilidade. “O nosso indicador de sucesso não era só passar o jovem na universidade, era garantir que ele quisesse continuar e tivesse oportunidades reais de trabalho.”

A Protagonize conectou educação, empregabilidade e propósito de forma prática, exatamente o tipo de execução de alta performance que ela aprendeu a desenvolver com as ferramentas do curso no Na Prática.

“Durante muito tempo eu tive duas jornadas: o trabalho formal e o voluntariado. Até perceber que meu caminho era unir os dois e trabalhar com o que acredito.”

Da finança à regeneração

Foi essa busca por coerência que levou Greicy à transição para o campo da sustentabilidade e finanças sustentáveis. “Queria continuar lidando com finanças, mas direcionando capital para lugares que geram transformação.” 

Desde então, sua trajetória combina técnica e propósito, incluindo: 

  • Análise financeira
  • Mensuração de impacto social 
  • Liderança consciente

Hoje, na Natura, ela atua integrando a estratégia de regeneração à jornada do cliente, mensurando o impacto socioambiental para o negócio. O mesmo impulso que a levou ao Na Prática segue vivo: aprender, executar e multiplicar oportunidades.

O legado de quem semeia enquanto caminha

Greicy acredita que a liderança é, antes de tudo, um exercício de legado coletivo. Por isso, segue atuando em redes como a Global Shapers (Fórum Econômico Mundial) e na Aliança Brasileira em Finanças Sustentáveis (BRASFI).

Sua visão é simples e poderosa, afirmando que transformações só fazem sentido quando geram mobilizações coletivas.

Liderar é agir, não apenas inspirar

A história de Greicy sintetiza o que o programa Execução de Alta Performance ensina, que o propósito sem ação é inspiração passageira.

O diferencial dos grandes líderes está na capacidade de transformar propósito em execução, ou seja, de conectar sonho e entrega.

“Eu não faço nada sozinha”, diz Greicy. “O que me move é a certeza de que posso usar o que aprendi para abrir espaço para outras pessoas.”

Sua trajetória é uma aula prática de liderança moderna: autoconhecimento, estratégia e ação orientada por impacto, exatamente o que forma executivos capazes de mover o mundo.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais
  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede
  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente
  • Reconhecimento profissional mais rápido
  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país
  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

