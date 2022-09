Ford está com 130 vagas para Programa de Estágio 2023; veja como se inscrever

Até o próximo dia 30 de setembro, a Ford está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023.

Ao todo, serão 130 vagas para atuar em diferentes áreas da empresa, incluindo negócios (finanças, comunicação, recursos humanos, jurídico e compras), produto (manufatura, desenvolvimento de produto e regulamentações), tecnologia e experiência do consumidor (TI, serviço ao cliente, marketing e vendas).

VEJA TAMBÉM:

As oportunidades são para atuar em São Paulo, Salvador e respectivas regiões metropolitanas, e Tatuí (SP).

“Buscamos jovens com criatividade, paixão por tecnologia e inovação e que queiram participar do movimento de transformação que estamos vivenciando. Eles vão se conectar com a cultura Ford, que valoriza a diversidade e a colaboração”, diz Juliana Diament, líder de diversidade, equidade e inclusão e aquisição de talentos e integração da Ford.

Quem pode se inscrever no programa de estágio da Ford?

Como pré-requisitos, os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e previsão de formatura a partir de 2024, nos seguintes cursos:

Engenharia (mecânica, mecatrônica, civil, elétrica, produção e outras);

Tecnologia (design, tecnologia da informação, análise de dados, ciências da computação, engenharia da computação, entre outros);

Humanas (preferencialmente administração, direito, economia, publicidade, marketing, comunicação e psicologia).

Além da bolsa auxílio, os benefícios incluem Gympass, auxílio alimentação, auxílio mobilidade, recesso remunerado, seguro de vida e folga de aniversário. Os novos estagiários vão iniciar as atividades em janeiro de 2023, com a possibilidade de trabalho híbrido.

Os interessados devem se inscrever na página da Ford no LinkedIn.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudo e mercado de trabalho.