Fiat, Jeep e montadoras da Stellantis têm 1.100 vagas para jovem aprendiz

A Stellantis, empresa do setor automotivo que detém as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, entre outras, está com 1.100 vagas abertas para o Programa Estelar, voltado para contratação de jovens aprendizes.

Os interessados devem ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo e residir em Betim, Contagem, Itaúna, Nova Lima (MG), Campo Largo (PR), Jaboatão, Goiana ou Recife (PE).

Os jovens em situação de vulnerabilidade social terão prioridade no processo seletivo, que será realizado totalmente on-line. Com carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta, o Programa Estelar terá duração de dois anos.

Ao longo do período, os aprendizes contarão com acompanhamento de tutores na Stellantis, além de cursos técnicos e de qualificação realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O Programa Estelar oferece bolsa-auxílio, transporte, alimentação, seguro de vida e auxílio para práticas esportivas ou academia.

Inscrições: até 30 de abril na plataforma 99jobs.