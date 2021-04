Startup abre 60 vagas CLT, que ensinam a ser o "novo" corretor de imóveis

A startup EmCasa, que oferece novas formas para compra e venda de imóveis, sem a tradicional burocracia, está com 60 vagas abertas para garantir sua expansão em bairros da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo.

50 vagas serão preenchidas já no próximo mês. As posições não exigem experiência prévia na área.

Ao invés de trabalhar com os serviços tradicionais e corretores autônomos, a startup atua com profissionais contratados e treinados pela empresa para garantir uma melhor experiência ao cliente.

Os “Especialistas de Vendas”, como são chamados esses profissionais, utilizam sistemas e ferramentas desenvolvidas pela própria startup para ajudar as pessoas em todas as etapas do processo de compra e venda, desde a busca online e visita, até a negociação, levantamento de documentação, aprovação de crédito e entrega das chaves.

Diferente dos corretores, os Especialistas de Vendas são parte do time da empresa e recebem salário fixo (de acordo com a senioridade) + variável mensal por venda, além de benefícios como Vale Refeição/Alimentação no cartão flexível; plano de saúde e odontológico SulAmérica, férias remuneradas, seguro de vida, auxílio de custo para montar o seu home office, entre outros.

Os profissionais não precisam de experiência no mercado imobiliário. Quando aprovados, candidatos fazem o curso e tiram a licença do CRECI, patrocinados pela empresa, e depois passam pela Academia de Vendas, um curso exclusivo da EmCasa de 80 horas.

Os Especialistas de Vendas vendem em média 10 vezes mais que os corretores das imobiliárias tradicionais, com cada especialista comercializando em média 25 imóveis por ano.

Atualmente, são 60 Especialistas de Vendas no time, e o esperado é a contratação de mais 100, até julho de 2021. Para participar do processo seletivo em São Paulo, clique aqui e no Rio de Janeiro, aqui.

Inscrições: São Paulo

Inscrições: Rio de Janeiro