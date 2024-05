Está cansado do seu emprego atual? Essa tendência pode garantir uma transição de carreira tranquila

Mudar de carreira nunca é fácil. É preciso autoconhecimento para entender quando um emprego deixa de fazer sentido, mas também coragem para dar o primeiro passo para alcançar a realização no ambiente de trabalho.

Apesar dos obstáculos, a transição de carreira desponta como uma tendência entre profissionais brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, 60% dos trabalhadores cogitam abandonar seus empregos atuais.

Segundo o estudo, o movimento acontece porque os trabalhadores estão atrás de empregos que oferecem, além de boas remunerações e benefícios, bem-estar e satisfação. E esses são atributos cada vez mais raros de encontrar.

Descubra como fazer uma transição de carreira para o mercado ESG e se qualificar para trabalhar na área: clique aqui e acompanhe aula gratuita

O Índice de Bem-Estar Corporativo (IBC), realizado pela plataforma de terapia online Zenklub, avalia que a satisfação do trabalhador brasileiro está abaixo do mínimo aceitável para que um ambiente de trabalho seja emocionalmente saudável (o mínimo é 78 pontos e o Brasil é avaliado em 65,4).

Como saber se é hora de fazer uma transição de carreira?

Nesse cenário, a solução encontrada por muitos profissionais é mudar de carreira. Mas quando é o momento certo para recalcular a rota? Alguns sintomas podem ser sinal de alerta. Veja, abaixo, quais são eles.

Desmotivação constante com o trabalho atual;

Falta de perspectiva de crescimento para os próximos anos;

Insegurança com o mercado no qual está inserido;

Mudança de interesses e prioridades pessoais;

Desejo por novos desafios ou áreas de atuação;

Problemas de saúde mental e bem-estar.

Essa tendência é a melhor opção para transição de carreira

Para aqueles que desejam conquistar uma transição de carreira, há uma boa notícia: o mercado de ESG desponta como um polo de oportunidades para quem busca uma mudança significativa na vida profissional.

Quer fazer uma transição de carreira e ter salários mais competitivos? Veja como incluir habilidades em ESG no currículo de graça agora mesmo

Com o aumento da conscientização sobre sustentabilidade e responsabilidade corporativa, empresas de todos os setores estão buscando profissionais qualificados para liderar suas iniciativas ESG. No entanto, faltam talentos qualificados para ocupar tantas vagas disponíveis. Para ter ideia, em uma rápida pesquisa no LinkedIn, é possível encontrar mais de 2 mil posições para trabalhar com ESG que esperam para serem preenchidas.

Além disso, a diversidade de oportunidades impressiona. Dos cargos executivos dedicados à implementação de políticas de sustentabilidade até consultorias que auxiliam empresas a desenvolver ações ESG, as opções são bem variadas.

Mas como se qualificar para trabalhar com ESG?

Ciente da urgência de qualificar a força de trabalho atual para este novo cenário, a EXAME desenvolveu a masterclass Como se Qualificar para Trabalhar com ESG. Com o objetivo de preparar profissionais para liderar iniciativas em ESG (independente do setor de atuação), a aula acontece em 28 de maio, às 19h30, de forma online e gratuita.

Além disso, não é necessário conhecimento prévio ou habilidades específicas em sustentabilidade. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

Quero garantir a minha vaga: clique aqui e faça sua inscrição

A aula será apresentada por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, a executiva trabalha ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda ESG.

“Se o ESG ainda não impactou a sua área, é questão de tempo. Os olhos do mundo estão voltados para as questões ESG e os profissionais que estiverem preparados para atuar nesse mercado crescente com certeza vão sair na frente", diz ela.

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em ESG;

Capacite-se sem gastar nada – a aula é totalmente gratuita;

Série apresentada por Renata Faber, diretora de ESG na EXAME;

Não é preciso ser da área de sustentabilidade para se especializar em ESG.

QUERO PARTICIPAR DA AULA GRATUITA E VIRTUAL SOBRE ESG