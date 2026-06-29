Evento gratuito permite fazer até 20 processos seletivos em um único dia

A busca por uma vaga de estágio ou trainee costuma ser um processo longo e demorado. Tradicionalmente, o candidato enfrenta semanas de envio de currículos, testes repetitivos e longas esperas pelo retorno das empresas.

Dados da associação de RH SHRM apontam que os processos seletivos tradicionais podem levar mais de 40 dias para serem concluídos. No entanto, um modelo de recrutamento busca subverter essa lógica.

A Conferência de Carreira, realizada pelo Na Prática, plataforma para desenvolvimento de carreira, permite que jovens profissionais se conectem e passem por até 20 processos seletivos em um único dia de forma gratuita.

O formato, que une eficiência para as organizações e preparação para os candidatos, apresenta um índice de eficiência elevado: um a cada cinco participantes termina o evento contratado.

O sucesso do modelo é baseado em uma estrutura que divide o recrutamento em etapas estratégicas, eliminando os gargalos das seleções convencionais. A seguir, entenda os quatro pilares que viabilizam essa velocidade e assertividade nas contratações:

1. Preparação prévia

Ao contrário das feiras de profissões tradicionais, onde os candidatos comparecem sem direcionamento, o evento exige uma capacitação prévia.

Os jovens aprovados para participar da conferência passam por uma trilha prévia de desenvolvimento profissional na plataforma digital da organização.

Nessa etapa, os candidatos passam por workshops focados em comunicação, oratória e storytelling. O objetivo é fazer com que o jovem consiga elaborar um pitch (uma apresentação pessoal rápida e direta, com duração de poucos minutos) que seja impactante para os recrutadores, otimizando o primeiro contato.

2. Teste de perfil

O segundo pilar do modelo consiste na realização de um teste de estilo de trabalho antes do encontro presencial. Todos os candidatos passam por avaliações comportamentais padronizadas que ajudam a mapear suas principais competências e formas de atuação diante de problemas cotidianos.

Essas ferramentas psicológicas e gerenciais servem para decifrar como o profissional se comporta em equipe, sob pressão ou na liderança de projetos. Os resultados geram um banco de dados detalhado, que substitui a análise superficial de currículos em papel e antecipa a fase de triagem das empresas.

3. ‘Match’ com o fit cultural

Com os resultados dos testes em mãos, a organização do evento realiza um mapeamento para encontrar fit cultural.O sistema cruza as informações do estilo de trabalho dos jovens com o perfil e as demandas das companhias parceiras.

A partir desse cruzamento, o candidato é direcionado para as marcas onde possui maior probabilidade de identificação e adaptação. Esse filtro prévia reduz o tempo perdido em entrevistas com perfis desalinhados e aumenta as chances de contratação ao final do dia.

4. Networking

Em um cenário em que as primeiras fases do recrutamento estão cada vez mais automatizadas, o evento aposta no retorno do fator humano. A dinâmica da conferência organiza o espaço por meio de mesas de relacionamento e salas de entrevista.

O formato permite que o jovem dialogue diretamente com gerentes de vagas e C-levels (diretores executivos). Além disso, a dinâmica do evento proporciona um ambiente favorável para o fortalecimento do networking.

Como se inscrever na Conferência de Carreira

Para participar da Conferência de Carreira do Na Prática, o primeiro passo é acessar a página oficial do evento e preencher o formulário de inscrição gratuito.

Após o cadastro, os candidatos passam por uma etapa de seleção conduzida pela organização, que define quem seguirá para a preparação prévia e para a programação presencial.

Garanta sua inscrição e entre no processo de seleção da conferência