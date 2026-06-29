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Construa um plano de carreira de seis meses para negociar promoções – veja o passo a passo

Cronograma ajuda a preparar a negociação com base em entregas concretas, evolução profissional e comparação de mercado

Construa um plano de carreira de seis meses para negociar promoções (Thinkstock)

Construa um plano de carreira de seis meses para negociar promoções (Thinkstock)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de junho de 2026 às 18h31.

Pedir um aumento salarial ou uma promoção costuma ser encarado como um momento de alta tensão, resumido a uma única conversa de poucos minutos com o gestor. No entanto, o sucesso nessa negociação não depende do improviso, mas de um processo estruturado a médio prazo. 

Tratar o aumento como o resultado de um planejamento de seis meses ajuda a alinhar as expectativas do profissional com as metas da empresa, transformando a reunião final em uma formalidade de validação.

Abaixo, entenda o cronograma passo a passo para construir uma base sólida antes da conversa oficial:

1. Seis meses: documentação de resultados

O ponto de partida para a construção formal de um pedido de aumento  é a coleta de dados de desempenho. Por isso, o profissional deve iniciar um registro de todas as suas entregas por seis meses. 

Nesta etapa, o foco está em compilar:

  • Métricas quantitativas: volumes de vendas, projetos entregues dentro do prazo ou redução de custos operacionais.
  • Elogios formais: e-mails de clientes ou de colegas de outras áreas que destaquem a qualidade do trabalho.
  • Soluções de problemas: crises contornadas ou processos otimizados que geraram ganho de eficiência para a equipe.

Ter um arquivo organizado evita que o profissional dependa apenas do histórico recente no momento da avaliação.

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2. Três meses: o alinhamento através de feedbacks informais

Com a base de dados em construção, o período de três meses serve para calibrar as expectativas por meio de feedbacks informais. O objetivo aqui é entender a percepção da liderança sobre o trabalho executado até o momento.

Essas conversas intermediárias cumprem duas funções principais:

  • Identificar pontos cegos: descobrir se há alguma competência ou entrega que o gestor considera abaixo do esperado, permitindo tempo hábil para correção.
  • Sinalizar ambição: demonstrar interesse em assumir novas responsabilidades e entender quais são as prioridades da área para o próximo trimestre.

Dessa forma, se o gestor apontar uma necessidade de melhoria, o profissional ainda terá 90 dias para demonstrar evolução antes de propor formalmente a revisão de cargo e remuneração.

3. Um mês: a preparação dos argumentos e o estudo de mercado

A quatro semanas da conversa oficial, o cenário interno já deve estar desenhado. É o momento de consolidar as informações coletadas e contextualizá-las com a realidade externa.

A preparação nesta fase final exige:

  • Pesquisa salarial: consultar plataformas de recrutamento e guias de salários do setor para entender a média paga pelo mercado para o cargo e a região correspondentes.
  • Análise do momento da empresa: avaliar a saúde financeira da organização. Períodos de corte de gastos generalizados exigem abordagens diferentes de momentos de expansão.
  • Roteirização da conversa: estruturar a abordagem de forma lógica, iniciando com a apresentação dos resultados documentados, passando pela evolução demonstrada após os feedbacks e, finalmente, apresentando a proposta financeira.

Ao transformar o pedido de aumento em um projeto de médio prazo, o profissional substitui o apelo emocional ou a urgência pessoal por argumentos profissionais e baseados em fatos.

Comunicação é parte da negociação

Na etapa de roteirização da conversa, não basta reunir bons dados: é preciso saber organizá-los em uma narrativa clara, objetiva e convincente. Uma negociação salarial bem conduzida depende da capacidade de conectar resultados, aprendizados e próximos passos em uma apresentação que faça sentido para a liderança.

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