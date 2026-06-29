Construa um plano de carreira de seis meses para negociar promoções – veja o passo a passo

Construa um plano de carreira de seis meses para negociar promoções (Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 29 de junho de 2026 às 18h31.
Pedir um aumento salarial ou uma promoção costuma ser encarado como um momento de alta tensão, resumido a uma única conversa de poucos minutos com o gestor. No entanto, o sucesso nessa negociação não depende do improviso, mas de um processo estruturado a médio prazo.
Tratar o aumento como o resultado de um planejamento de seis meses ajuda a alinhar as expectativas do profissional com as metas da empresa, transformando a reunião final em uma formalidade de validação.
Abaixo, entenda o cronograma passo a passo para construir uma base sólida antes da conversa oficial:
O ponto de partida para a construção formal de um pedido de aumento é a coleta de dados de desempenho. Por isso, o profissional deve iniciar um registro de todas as suas entregas por seis meses.
Nesta etapa, o foco está em compilar:
Ter um arquivo organizado evita que o profissional dependa apenas do histórico recente no momento da avaliação.Quer apresentar seus resultados com mais segurança na próxima conversa de carreira? Conheça o curso gratuito Storytelling de Impacto do Na Prática
Com a base de dados em construção, o período de três meses serve para calibrar as expectativas por meio de feedbacks informais. O objetivo aqui é entender a percepção da liderança sobre o trabalho executado até o momento.
Essas conversas intermediárias cumprem duas funções principais:
Dessa forma, se o gestor apontar uma necessidade de melhoria, o profissional ainda terá 90 dias para demonstrar evolução antes de propor formalmente a revisão de cargo e remuneração.
A quatro semanas da conversa oficial, o cenário interno já deve estar desenhado. É o momento de consolidar as informações coletadas e contextualizá-las com a realidade externa.
A preparação nesta fase final exige:
Ao transformar o pedido de aumento em um projeto de médio prazo, o profissional substitui o apelo emocional ou a urgência pessoal por argumentos profissionais e baseados em fatos.
Na etapa de roteirização da conversa, não basta reunir bons dados: é preciso saber organizá-los em uma narrativa clara, objetiva e convincente. Uma negociação salarial bem conduzida depende da capacidade de conectar resultados, aprendizados e próximos passos em uma apresentação que faça sentido para a liderança.
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