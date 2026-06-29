Construa um plano de carreira de seis meses para negociar promoções – veja o passo a passo

Pedir um aumento salarial ou uma promoção costuma ser encarado como um momento de alta tensão, resumido a uma única conversa de poucos minutos com o gestor. No entanto, o sucesso nessa negociação não depende do improviso, mas de um processo estruturado a médio prazo.

Tratar o aumento como o resultado de um planejamento de seis meses ajuda a alinhar as expectativas do profissional com as metas da empresa, transformando a reunião final em uma formalidade de validação.

Abaixo, entenda o cronograma passo a passo para construir uma base sólida antes da conversa oficial:

1. Seis meses: documentação de resultados

O ponto de partida para a construção formal de um pedido de aumento é a coleta de dados de desempenho. Por isso, o profissional deve iniciar um registro de todas as suas entregas por seis meses.

Nesta etapa, o foco está em compilar:

Métricas quantitativas: volumes de vendas, projetos entregues dentro do prazo ou redução de custos operacionais.

Elogios formais: e-mails de clientes ou de colegas de outras áreas que destaquem a qualidade do trabalho.

Soluções de problemas: crises contornadas ou processos otimizados que geraram ganho de eficiência para a equipe.

Ter um arquivo organizado evita que o profissional dependa apenas do histórico recente no momento da avaliação.

2. Três meses: o alinhamento através de feedbacks informais

Com a base de dados em construção, o período de três meses serve para calibrar as expectativas por meio de feedbacks informais. O objetivo aqui é entender a percepção da liderança sobre o trabalho executado até o momento.

Essas conversas intermediárias cumprem duas funções principais:

Identificar pontos cegos: descobrir se há alguma competência ou entrega que o gestor considera abaixo do esperado, permitindo tempo hábil para correção.

Sinalizar ambição: demonstrar interesse em assumir novas responsabilidades e entender quais são as prioridades da área para o próximo trimestre.

Dessa forma, se o gestor apontar uma necessidade de melhoria, o profissional ainda terá 90 dias para demonstrar evolução antes de propor formalmente a revisão de cargo e remuneração.

3. Um mês: a preparação dos argumentos e o estudo de mercado

A quatro semanas da conversa oficial, o cenário interno já deve estar desenhado. É o momento de consolidar as informações coletadas e contextualizá-las com a realidade externa.

A preparação nesta fase final exige:

Pesquisa salarial: consultar plataformas de recrutamento e guias de salários do setor para entender a média paga pelo mercado para o cargo e a região correspondentes.

Análise do momento da empresa: avaliar a saúde financeira da organização. Períodos de corte de gastos generalizados exigem abordagens diferentes de momentos de expansão.

Roteirização da conversa: estruturar a abordagem de forma lógica, iniciando com a apresentação dos resultados documentados, passando pela evolução demonstrada após os feedbacks e, finalmente, apresentando a proposta financeira.

Ao transformar o pedido de aumento em um projeto de médio prazo, o profissional substitui o apelo emocional ou a urgência pessoal por argumentos profissionais e baseados em fatos.

Comunicação é parte da negociação

Na etapa de roteirização da conversa, não basta reunir bons dados: é preciso saber organizá-los em uma narrativa clara, objetiva e convincente. Uma negociação salarial bem conduzida depende da capacidade de conectar resultados, aprendizados e próximos passos em uma apresentação que faça sentido para a liderança.

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