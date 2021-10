Estudar no Canadá: agência oferece 200 vagas para mentoria gratuita

Para quem tem sonhado em morar no Canadá, a agência Seda Intercâmbios oferece uma ajuda para encontrar uma oportunidade de estudos e de trabalho no país. São 200 vagas para mentoria individual e gratuita com os especialistas da empresa.

As sessões de 30 minutos servem para avaliar se o candidato atende às exigências para imigrar ao Canadá por programas de estudo com possibilidade de emprego e ajudar com os próximos passos do planejamento.

Segundo Helicon Alvares, CEO da Seda Intercâmbios, a mentoria terá uma orientação sobre os requisitos do governo canadense para imigração e sobre as cidades e cursos mais adequados para cada pessoa. “Além de dicas importantes sobre como conquistar um emprego no país”, afirma o CEO.

Os interessados devem se cadastrar pelo site até o dia 20 de outubro e preencher um formulário. A empresa vai selecionar 200 pessoas e entrar em contato para o agendamento individual.

Uma das oportunidades de destaque para quem deseja estudar e trabalhar no Canadá é através de cursos técnicos. Segundo o executivo, o processo de admissão é mais rápido que outros cursos e as exigências são menores.

“A admissão é bem mais simples, sendo necessário apenas ser maior de idade, ter concluído o ensino médio e ter um nível intermediário de inglês”, explica.

Com duração de um ano e meio, esse tipo de formação costuma permitir cerca de 2.440 horas de trabalho.

“Estando lá, é possível analisar as melhores oportunidades de mercado e definir em qual área gostaria de se especializar”, afirma.

A agência também está oferecendo bolsas parciais de 10.000 reais para os cursos técnicos, o equivalente a 2.000 dólares canadenses. A bolsa cobre parte do custo, deixando os cursos por cerca de 7.500 dólares canadenses. E, com o programa Revelo Up, é possível financiar o valor com parcelas de 12, 18 ou 24 vezes.

