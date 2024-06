Este workshop entrega um plano prático para quem quer se tornar especialista em IA

Formar os especialistas em IA que irão liderar o mercado brasileiro. É esse o objetivo do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, a primeira especialização sobre o tema no país – que, em uma iniciativa inédita, terá quatro aulas introdutórias disponibilizadas por apenas R$37 a partir da próxima segunda-feira, 10 de junho, em um workshop prático.

Com carga horária total de três horas, o workshop será dividido em quatro aulas – que serão apresentadas de maneira virtual entre os dias 10 e 17 de junho. O conteúdo abordará desde uma contextualização de conceitos básicos sobre o tema, até uma apresentação das principais ferramentas de IA, além da análise de cases de sucesso e dicas práticas para conquistar o sucesso profissional na área.

“A inteligência artificial é uma espécie de novo computador, nova internet. O que aconteceu com as empresas que falaram ‘não vou usar o computador, não vou usar a internet, não vou ter rede social?’. A resposta para essa pergunta é a mesma resposta para a pergunta ‘o que que vai acontecer com quem decidir não usar Inteligência Artificial?’”, provoca Miguel Lannes Fernandes, professor do workshop e coordenador do MBA na Faculdade EXAME.

Segundo ele, estamos vivendo hoje um período de transição que traz muitas oportunidades de carreira para quem souber aproveitar. Por isso, ele afirma que a hora de se especializar é agora.

“Em breve, a competição [entre quem usa IA e quem não usa] vai ficar desleal. Não estou dizendo que a inteligência artificial sozinha vai substituir os seres humanos, não acredito que isso vai acontecer. Estou dizendo que um ser humano que usa a inteligência artificial vai ser melhor e mais produtivo do que um ser humano que não usa”, afirma.

Workshop Pré MBA em Inteligência Artificial para Negócios

Para participar do workshop, não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta possuir uma graduação completa em qualquer área de formação.

Veja, abaixo, o que será abordado em cada uma das aulas:

Aula 1

Aspectos fascinantes sobre como a Inteligência Artificial se tornou rapidamente um mercado de trilhões de dólares.

Cases de sucesso: conheça as empresas que estão liderando esta nova corrida do ouro e descubra como aprender com elas.

Apresentação das principais ferramentas e conceitos de I.A, que você precisa dominar para aproveitar essa tecnologia na sua carreira

Aula 2

Conheça a história de como Miguel Fernandes se tornou um dos maiores especialistas em I.A do Brasil.

Descubra as 4 etapas para se tornar um Especialista em Inteligência Artificial

Primeiros Passos: saiba como desenvolver habilidades necessárias em cada etapa e comece a aplicar I.A em suas rotinas agora mesmo.

Aula 3

Entenda como a escassez de profissionais que dominam I.A está se tornando um problema para as empresas.

Por onde começar: conheça as 3 principais formas de atuação do Especialista em Inteligência Artificial.

Plano de carreira: como conquistar o seu tão sonhado sucesso profissional?

Aula 4

Sessão de perguntas e respostas ao vivo com Miguel Fernandes, Coordenador do MBA e Chief A.I Officer da EXAME.

Este é o momento para ficar mais próximo do mentor que vai elevar você ao seu próximo nível profissional.

Ao final do treinamento, todos os participantes receberão um certificado de conclusão exclusivo assinado pela EXAME para adicionar o currículo.

