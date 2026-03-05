Carreira

Este modelo de recrutamento conecta empresas a jovens em um dia — e sua empresa pode adotá-lo

Empresas acessam candidatos previamente qualificados em um dia de processos seletivos presenciais

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 5 de março de 2026 às 14h48.

A busca por talentos qualificados se tornou um desafio recorrente para as áreas de recrutamento e seleção das grandes empresas brasileiras. Programas de estágio, trainee e posições iniciais exigem volume de candidatos, triagem criteriosa e processos seletivos que muitas vezes se estendem por semanas. 

Nesse contexto, iniciativas que concentram recrutamento e relacionamento com candidatos em um único ambiente passam a ganhar relevância entre grandes empresas. A Conferência de Carreira Na Prática surge com a proposta de conectar empresas a jovens talentos

Quer conectar sua empresa a jovens talentos de alto potencial? Cadastre-se para participar da Conferência de Carreira

Um modelo de recrutamento concentrado em um único dia

A principal característica da conferência é o formato que reúne empresas e candidatos em uma agenda presencial dedicada a recrutamento. Em vez de processos totalmente digitais as empresas têm contato direto com participantes previamente selecionados e engajados na busca por oportunidades profissionais.

Durante o evento, os candidatos circulam entre mesas de relacionamento com recrutadores, participam de apresentações de empresas e têm a oportunidade de apresentar seu perfil profissional

Para os times de recursos humanos, isso permite avaliar competências comportamentais, comunicação e aderência cultural com mais agilidade do que nos processos tradicionais.

Empresas como Stone, Suzano, BTG Pactual, Itaú e Cielo já confirmaram presença. Veja como sua empresa pode participar

Acesso a talentos previamente qualificados

Os candidatos passam por etapas de preparação antes do evento, o que cria um ambiente com profissionais mais alinhados às exigências do mercado corporativo.

Para as empresas, isso representa uma base de talentos com maior nível de preparo. Os recrutadores interagem com candidatos que já demonstraram interesse em desenvolvimento profissional e inserção no mercado.

Esse filtro prévio tende a tornar as interações mais produtivas e direcionadas, especialmente para companhias que buscam perfis analíticos ou com potencial de crescimento em áreas estratégicas.

Uma ponte entre empresas e novos profissionais

A Conferência de Carreira Na Prática 2026 conecta empresas a universitários e recém-formados das principais universidades do país em um ambiente estruturado para networking, entrevistas e processos seletivos concentrados em um único dia.

A Conferência acontece no dia 13 de abril, em São Paulo, reunindo empresas de diferentes setores e centenas de candidatos qualificados. Ao participar da Conferência de Carreira, sua empresa poderá:

  • Conhecer e entrevistar jovens talentos pré-selecionados, com interesse real em iniciar a carreira

  • Participar de processos seletivos e interações diretas com candidatos no mesmo dia

  • Fortalecer sua marca empregadora junto a universitários e recém-formados de alto potencial

  • Conectar-se a centenas de jovens em busca da primeira grande oportunidade profissional

Se sua empresa busca novos talentos e quer se conectar com a próxima geração de profissionais, participe da Conferência de Carreira do Na Prática. CLIQUE AQUI E CADASTRE SUA EMPRESA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática Conferência de Carreira

