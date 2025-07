Este comando ajuda o ChatGPT a escrever uma legenda perfeita para o seu post

Uma boa imagem pode chamar atenção, mas é a legenda que gera engajamento, salva o conteúdo e cria conexão com o público.

O problema? Escrever uma legenda boa dá trabalho, especialmente quando o objetivo é ser direto, criativo, claro e ainda convencer.

A boa notícia é que o ChatGPT pode resolver isso. Com o comando certo, a IA entende o tom, o público e o objetivo do post — e entrega uma legenda sob medida, pronta para ser publicada.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

O comando pronto para gerar legendas certeiras

“Quero uma legenda para o seguinte post: [descreva o conteúdo da imagem, o tema ou a ideia central].

Escreva com até [X] caracteres, em tom [informal/formal/provocativo/leve/profissional], com uma chamada para ação ao final.

Evite clichês e use uma linguagem natural, como se eu estivesse falando com meu público.”

Esse modelo de prompt funciona tanto para Instagram, LinkedIn, TikTok ou até posts de carrossel com CTA estratégico.

Exemplos de uso

Post sobre produtividade

“Quero uma legenda para um post com 3 dicas de produtividade para quem trabalha de casa.

Tom direto e leve, com até 300 caracteres, e uma pergunta no final para gerar comentários.”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Post de venda sutil

“Crie uma legenda para um post que mostra os bastidores da minha consultoria.

Tom inspirador, sem vender diretamente, mas com CTA para visitar o link da bio.”

Post com opinião forte

“Legenda para um post sobre por que trabalhar demais virou status.

Tom provocador e crítico, com chamada para reflexão nos comentários.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.