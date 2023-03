Estágio e Trainee: Globo, Raia Drogasil, Bradesco e mais empresas com vagas abertas

Até o dia 30 deste mês acontece a Jounées Québec Brésil, feira de empregos online que está com mais de 420 vagas de emprego para brasileiros interessados em trabalhar no Canadá. Sofrendo com a escassez de mão de obra, o Canadá quer atrair 447 mil imigrantes somente neste ano. Por isso, o governo do Quebec, por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International, está com inscrições abertas para recrutar brasileiros interessados em emigrar para o país. As vagas abertas incluem oportunidades nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, mineração, saúde, serviços sociais, tecnologia da informação, hotelaria e restaurantes. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site do programa Mas se você é universitário e não tem planos de sair do país, saiba que há diversas oportunidades de estágio e trainee abertas nas empresas brasileiras. Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever. Inscrições até março Raízen - Estágio A Raízen, empresa integrada de energia e produtora brasileira de etanol, está com 96 vagas abertas para estágio de nível técnico nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As vagas são voltadas para a atuação no setor de etanol, açúcar e bioenergia, com oportunidades para diversas formações. Podem participar do processo seletivo estudantes que se formarão entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, nos cursos técnicos de açúcar e álcool, alimentos, agroindústria, biocombustíveis, gestão ambiental, meio ambiente e química. O programa de estágio não apresenta limite de idade e não é necessário saber inglês ou ter experiência prévia. Quem se candidatar deve ter disponibilidade para uma jornada de 30 horas semanais, sendo seis horas por dia. Salário: não informado Inscrições: Até o dia 19 de março neste site. Raia Drogasil - Estágio A Raia Drogasil, empresa formada em 2011 por meio da fusão entre a Droga Raia e a Drogasil e que conta com 2.500 farmácias distribuídas pelo país, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio. Ao todo são 46 vagas e a companhia aceita estudantes de todos os cursos, com formação entre junho/24 e Junho/25. O modelo de trabalho adotado pela companhia é o híbrido. Entre os benefícios estão: Assistência Médica e Odontológica;

Vale Transporte e fretado;

Restaurante no local;

Plataformas voltadas para desenvolvimento;

Seguro de vida;

Short Friday;

Benefício Farmácia (UNIVERS) e clube de benefícios;

Gympass;

Oportunidades de desenvolvimento;

Possibilidade de efetivação como analista pleno. Os inscritos no processo seletivo irão passar por uma trilha de aprendizagem, por entrevistas com a gestão e com responsáveis do RH. A previsão de contratação é entre abril e maio. Salário: R$1.800,00 Inscrições: até o dia 26 de março pelo site. Unipar - Estágio A Unipar, fabricante de cloro, soda e PVC, está com 23 vagas abertas para o programa de estágio 2023 nas operações das fábricas em Cubatão e Santo André e para o escritório em São Paulo. Há oportunidades para os níveis técnico e superior. Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados nos cursos superiores de administração, ciência da computação, comércio exterior, contabilidade, direito, enfermagem, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, logística & supply chain, marketing, psicologia, recursos humanos e sistemas da informação, com formação entre dezembro de 2024 e junho de 2025. Para o estágio de cursos técnicos, as áreas são: técnico em automação, instrumentação, mecatrônica, plásticos, química e segurança do trabalho. A seleção de candidatos para as vagas é realizada em parceria com a Eureca. Salário: não informado. Inscrições: até o dia 24 de março no site. Minerva Foods - Trainee A Minerva Foods, um dos maiores frigoríficos do país, está com inscrições abertas para Programa Latam de Trainee, que acontece simultaneamente em cinco dos seis países em que a Companhia possui operação: Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Brasil. A iniciativa acontece pela primeira vez de forma unificada, como parte de um plano de fortalecimento e evolução de sua cultura organizacional. O programa terá duração de um ano e, nesse período, os trainees passarão por diversas etapas de desenvolvimento, como treinamentos de Soft Skills e Hard Skills, ações práticas (job rotation) e projetos estratégicos e interações (trocas de experiências, squads, mentorias, etc). Os profissionais terão a oportunidade de interação com os trainees dos cinco países ao longo de toda a trilha de desenvolvimento e de se envolverem em projetos de grande complexidade e alto impacto na estratégia global da Companhia. As oportunidades disponíveis são para as áreas de recursos humanos, exportação, logística, engenharias, compra de gado, compras, mercado interno, indústria, tecnologia, negócios relacionados (Casing, Leather e Ingredientes) e business intelligence. É necessário que os candidatos tenham bacharelado ou licenciatura nas áreas de Engenharias (Industrial, Agronômica, Alimentos, Química, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Computação, Dados. Mecatrônica, Produção e correlatas). Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia e afins, Administração, Logística, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Sistema da informação e áreas afins, além de inglês em nível avançado. Também é desejável ter disponibilidade para mudanças de estado, cidade e viagens. No total, há 20 vagas abertas, sendo 12 no Brasil, 2 na Argentina, 2 na Colômbia, 2 no Paraguai e 2 no Uruguai. Salário: não informado Inscrições: até 24 de março pelo site Galderma - Estágio A Galderma, farmacêutica especializada em dermatologia, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio com vagas exclusivas para pessoas negras. A companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócios e está em busca de estudantes de 18 a 30 anos que procuram crescer junto com a empresa e estejam dispostos a aprender e ensinar coisas novas com os demais times. As etapas, que incluem dinâmicas e entrevistas, serão realizadas de modo híbrido mesclando online e presencial. Os estagiários ingressarão na companhia em maio de 2023, seguindo o modelo de trabalho híbrido adotado pela companhia, com idas ao escritório duas vezes por semana, em alternância com o regime home office. O pacote de remuneração contempla bolsa-auxílio de até R$ 2.000,00, vale-refeição e vale alimentação no valor de R$ 1.155,00 por mês, vale-transporte ou estacionamento, horário de trabalho flexível, seguro de vida, assistência médica e odontológica, Gympass, Clube de Descontos, short friday, day-off no aniversário e produtos Galderma com 100% de subsídio. As vagas são para a cidade de São Paulo na sede da companhia que fica localizada no bairro Chácara Santo Antônio. São 17 oportunidades nas áreas de: Marketing, Comercial, Suporte a vendas, Business Intelligence, Eventos, E-commerce, TI, Assuntos Regulatórios, Compras, Recursos Humanos, Finanças, Assuntos Médicos e Jurídico. Salário: até R$ 2.000,00, Inscrições: até o dia 24 de março no site.

Carrefour - Estágio Como publicamos nesta matéria, o Grupo Carrefour Brasil, abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2023. São mais de 80 vagas nas áreas comercial, contabilidade, transformação digital, recursos humanos, tecnologia da informação, marketing e comunicação. As oportunidades são para atuar na matriz do Carrefour, Banco Carrefour e DVA (Diretoria de Vendas e Atendimento). Com o objetivo de valorizar a diversidade e inclusão, a novidade da edição deste ano é que as 12 vagas da área de tecnologia serão exclusivas para mulheres. As pessoas interessadas devem ter disponibilidade para estagiar 30h semanais (6h/dia), e disponibilidade para trabalhar presencialmente duas vezes por semana em um dos endereços corporativos da companhia em São Paulo (capital) ou em Barueri (Alphaville), na Região Metropolitana de São Paulo. Para se inscrever o candidato, deve seguir os seguintes critérios: Tecnólogo: deve estar cursando o 2° semestre do curso, no período noturno.

Bacharelado: deve ter previsão de conclusão do bacharelado entre 06/2024 e 06/2026.

Disponibilidade: 30h semanais (6h/dia).

Inglês será um diferencial, mas não é obrigatório. Salário: R$ 1,5 mil Inscrições: por meio do site da Companhia de Estágios até 15 de março. Inscrições até abril Bayer - Estágio Como notificiamos em matéria recente, Bayer, multinacional química e farmacêutica, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio. Ao todo, são 130 vagas em suas três áreas de negócio: agrícola, farmacêutica e bens de consumo; além de funções corporativas. As posições são para diferentes localidades do País e estão distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso e Paraná. O processo seletivo será em formato 100% virtual e dividido em 5 etapas: inscrição, primeiras avaliações, dinâmicas online e teste de inglês (sendo este teste aplicado apenas para uma minoria de vagas que exige a proficiência do idioma, por ter contato com times globais), painel de negócios e/ou entrevista final e anúncio dos aprovados. Para as vagas de Ensino Superior é preciso ter disponibilidade para estagiar 30h, pelo menos 1 ano disponível para o estágio e estar cursando a partir do 2º ano da graduação ou 1º ano do curso tecnólogo. Para oportunidades de Superior Agro, os estudantes devem cursar o último ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 40h semanais e possuir de 5 meses a 1 ano para estágio. No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico, ter disponibilidade para estagiar 30h semanais e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. Além de bolsa-auxílio, a Bayer oferece auxílio médico (com extensão para dependentes legais), auxílio odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, Seguro de vida, Short Friday, Vale Transporte ou ônibus fretado e refeitório no local ou Vale Refeição. Estes últimos benefícios variam de acordo com a localidade. Salário:R$ 1.200,00 para estágio técnico (30h/semana); R$ 2.100,00 para estágio superior (30h/semana) e R$ 2.400,00 para superior do agro (40h/semana). Inscrições: até o dia 5 de abril e pelo site. Locaweb - Trainee A Locaweb Company, empresa de tecnologia, está com inscrições abertas para a 6ª edição do seu programa de trainee. O processo seletivo tem abrangência nacional e contará com etapas on-line e com duas fases presenciais que acontecerão na mesma data. Os candidatos devem ter concluído a sua graduação em um prazo de no máximo 2 anos, nos cursos superiores Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Economia, Engenharia, entre outros, e podem residir em qualquer estado, para vagas com formato de trabalho híbrido ou remoto. O programa oferece um contrato de 18 meses, e conta com uma série de benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, vale-transporte ou estacionamento gratuito, serviço gratuito de traslado do terminal João Dias para a Locaweb Company, vale refeição, seguro de vida, Gympass, programa de qualidade de vida e bem-estar, day off, PPR, auxílio creche. Oferta de cortesias dos produtos Locaweb, entre outros. Nesta edição os candidatos passam pelas seguintes etapas para ingressar no programa: inscrição, teste de lógica e de inglês, fit cultural, entrevista por telefone, dinâmicas de grupo online e painel e entrevistas com gestores, antes de receber o retorno sobre a sua aprovação. As inscrições estão abertas até 02 de abril e podem ser realizadas através do site. Salário: não informado. Inscrições: até o dia 02 de abril pelo site. Oracle - estágio A Oracle, empresa de tecnologia, está com inscrições abertas para Generation Oracle (GenO), o seu programa de estágio com foco prioritário em diversidade e inclusão. O processo seletivo, que não solicita o envio de nenhum currículo, é às cegas, ocultando dados como gênero, idade ou raça, em que o grande diferencial para a escolha dos profissionais será a compatibilidade dos valores da pessoa com os da Oracle. São 40 vagas disponíveis no Brasil. Na América Latina estão espalhadas 60 vagas entre México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Costa Rica. A taxa de contratação após a conclusão do programa no País é de 100%. A taxa de mulheres contratadas foi de 52,5% somando todas as edições. O estágio pode ser realizado integralmente em trabalho à distância, viabilizando a inscrição de candidatos de todo o país. E os estudantes podem escolher entre quatro áreas de atuação a que combina mais com o seu perfil, sendo: Comercial, Especialista de Solução, Consultoria e Comunicação & Marketing. Após a conclusão do estágio, há a possibilidade de efetivação para o equivalente a um programa de trainee, o GenO-Pró, com 24 meses de duração. Salário: não informado Inscrições: até dia 05 de abril pelo site. Globo - Estágio A Globo está com inscrições abertas para o Programa Estagiar 2023, seu programa de estágio. Há oportunidades para estudantes universitários e de cursos técnicos. As vagas oferecidas abrangem as diversas áreas da empresa e são destinadas às cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Para participar do processo seletivo, basta ter disponibilidade para trabalhar em algum dos munícipios citados. Podem se inscrever estudantes de qualquer curso do ensino superior com previsão de formatura entre julho de 2024 e julho de 2025. Já os estudantes de nível técnico, a previsão de formatura precisa ser até, no máximo, julho 2025 e para os candidatos formados é necessário manter o vínculo com a instituição de ensino, para a assinatura e liberação do estágio com duração mínima de 1 ano. Os processos seletivos serão feitos de maneira remota e, eventualmente, presencial, a depender da vaga proposta. Salário: não informado Inscrições: até 28 de abril neste link para o estágio superior e neste link para estágio técnico. Bradesco Seguros - Estágio O Grupo Bradesco Seguros está com as inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio. São centenas de oportunidades neste ano de 2023, direcionadas a estudantes de nível superior que se enquadrem nos pré-requisitos - para atuar em diferentes áreas como: Recursos Humanos, Financeiro, Marketing, Inovação, Comercial, Tecnologia, Administração, Jurídico, Atuarial, entre diversas outras áreas. As vagas disponíveis são para as unidades de São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. O processo seletivo abrange ainda as avaliações, em abril; dinâmicas de grupo, em entre abril e maio; e o processo admissional previsto para acontecer a partir de junho. Entre os pré-requisitos estão: 1. Estudantes de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo;

2. Disponibilidade para uma jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais e, preferencialmente, com possibilidade de realizar 2 anos de estágio. Já entre os benefícios do Bradesco estão: 1. Bolsa Auxílio

2. Seguro Contra Acidentes Pessoais

3. Auxílio Transporte

4. Programa Viva Bem

5. Cesta de Serviços Bancários

6. Universeg e Unibrad

7. Day Off no dia ou no mês do aniversário

8. Modelo de trabalho híbrido Salário: não informado Inscrições: As inscrições podem ser realizadas até 03 de abril no site. Stellantis - Estágio A Stellantis, empresa do setor automotivo que detém as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Abarth, entre outras, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023. Serão ofertadas 300 vagas em nove cidades brasileiras, regiões onde a Stellantis possui fábricas e/ou escritórios. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 1º de abril. Os selecionados começarão o estágio em maio de 2023 e o programa terá duração de um ano e meio. Para se candidatarem, os alunos e alunas devem estar cursando graduação nas áreas de Administração, Comunicação, Ciências Contábeis, Design, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias, Logística, Marketing, Matemática, Psicologia, Química, Relações Internacionais, dentre outras. A previsão de conclusão do curso precisa ser entre dezembro de 2024 e julho de 2025. Entre os benefícios que o programa oferece, estão bolsa-auxílio, vale-transporte, alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, parceria com Gympass, entre outros. O processo seletivo será realizado de forma on-line, contando com etapas como testes e dinâmicas em grupo. Os locais de atuação são de acordo com as vagas nas cidades: Belo Horizonte (MG); Betim (MG); Itaúna (MG); Goiana (PE); Jaboatão dos Guararapes (PE); Recife (PE); Brasília (DF); Porto Real (RJ); e São Paulo (SP). Salário: não informado Inscrições: até 1 de abril pelo site. Sem data definida BDO - trainee A BDO, quinta maior empresa de auditoria e consultoria do Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2023. Ao todo são mais de 180 vagas para o escritório de São Paulo e 120 para atender as 26 filiais em todo o Brasil. O preenchimento ocorrerá no decorrer do ano, com contratações em março, agosto e novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site vagas.com.br. As vagas são para a área de Auditoria Contábil. São aceitas as inscrições de candidatos que concluíram ou estejam cursando superior em Ciências Contábeis e Administração. Conhecimento em Excel e no idioma inglês são diferenciais. A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo, reembolso de parte do valor da faculdade e outros.

A BDO busca talentos com perfis que apresentem raciocínio crítico e habilidade em soluções de problemas, além de outras questões mais técnicas, como o inglês, que é mandatório para algumas frentes de atuação na área. Após admitidos, os trainees passam por um curso de formação que inclui temas técnicos, ética e desenvolvimento de carreira. Salário: não informado. Inscrições: por meio do link. B3 - estágio Já estão abertas as inscrições para o novo programa de estágio da B3, a bolsa de valores do Brasil. Os interessados poderão se candidatar ao longo de todo o ano, e as janelas de contratação acontecerão em três momentos de 2023, com ingresso de novas turmas nos meses de março, julho e dezembro. Todos os que se candidatarem para as vagas terão acesso a um curso de inglês de três meses para auxiliar seu desenvolvimento, independentemente da contratação. A bolsa auxílio para os estagiários contratados será de R$ 2,1 mil reais, além de décimo terceiro e benefícios (mais detalhes abaixo). Os estagiários terão regime de trabalho híbrido, com 60% do tempo presencial nos escritórios da B3. A flexibilização de jornada é um dos reflexos da evolução da cultura organizacional na bolsa do Brasil. Outras mudanças significativas que ajudaram a tornar o ambiente de trabalho mais descontraído foram a forma livre de se vestir – ao contrário do que muitos ainda imaginam, não é exigido traje social – e as iniciativas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como o oferecimento de massagem rápida e ginástica laboral nos escritórios e Gympass. Não há limite de idade nem restrição de curso para as candidaturas no programa de estágio. Além da trilha de desenvolvimento, os estagiários contratados terão benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale alimentação e refeição, frutas ao longo do dia nos escritórios, day off de aniversário e auxílio fretado para quem é de fora de São Paulo. Salário: R$ 2,1 mil Inscrições: por meio do link. Grupo Volvo - estágio O Grupo Volvo, um das maiores fabricantes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais, procura estudantes de diversas áreas de graduação para o Programa de Estágio Volvo 2022 — Eu me Desenvolvo. Os estagiários irão passar por uma jornada de desenvolvimento, vivenciar job rotation, entregar projetos e ter acesso a treinamentos, palestras e touch points. Para participar, os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior com previsão de formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, ter Inglês, conhecimento em Pacote Office e disponibilidade para atuar 30 horas semanais em Curitiba. Como benefícios a empresa oferece: Vale-alimentação, Refeitório, Plano médico e odontológico, Vidalink, Fretado, Associação Viking (clube para funcionários), Gympass e Clube Gazeta do Povo. Os aprovados poderão atuar em áreas como logística, vendas, engenharia, análise de simulações e muito mais. Salário: R$ 1,46 mil até R$ 1,6 mil Inscrições: pelo site. Alvarez & Marsal - estágio Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2023 da Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria. O início do processo seletivo será em agosto, porém, os interessados já podem concorrer. Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro (dez), Belo Horizonte (dez) e São Paulo (60), e destinadas a estudantes de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde. Para concorrer o candidato deverá concluir o ensino superior até dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O início do estágio está previsto para janeiro do ano que vem. Entre os benefícios oferecidos estão a bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga Secretaria de Educação da prefeitura de São Paulo - estágio A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo abriu 2,3 mil vagas de estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 897 para carga horária de 4h/dia. Os estudantes ainda recebem auxílio-transporte de R$ 193,60. As oportunidades são voltadas para os programas Parceiros da Aprendizagem e Aprender sem limites que têm como objetivo auxiliar o professor em sala de aula e contribuir no processo da educação inclusiva. Podem se inscrever estudantes que estão cursando do segundo ao penúltimo semestre dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, ou nas licenciaturas em Artes, Geografia, História, Educação, Inglês, Ciências e Educação Especial. As vagas são para início imediato, especialmente nas escolas localizadas no extremo sul e extremo leste da capital Salário: R$ 897

Inscrições: pelo formulário da vaga Cultura Inglesa - estágio A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever. Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga P&G - estágio A Procter & Gamble está com vagas abertas para o seu programa de estágios no Brasil. A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários para as vagas de estágio nas áreas de Logística e Manufatura, Jurídico e Regulatório. É requisitado que o aluno tenha no mínimo um inglês avançado e tenha disponibilidade de trabalhar por 30h semanais por um ou dois anos. Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga Vivara - estágio A Vivara, uma das maiores redes de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece dez vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022. O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico. Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa B3 - estágio A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter um ou dois anos disponíveis para estagiar. Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição. Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) - aprendiz e estágio São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros. Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto Neoenergia - estágio O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas. O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas. Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelosite Basf - estágio As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma. Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos KPMG - trainee Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil. Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos Amazon - estágio Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas. Salário: R$ 2,3 mil

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios EY - trainee São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design. Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa IBM - estágio A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês. Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Ternium - trainee As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas. Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas Itaú Unibanco e Itaú BBA - estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco Fapes - estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas. Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital Grupo Fleury - estágio

O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia. As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação. Salário: De R$ 1,5 mil até R$ 1,8 mil

Inscrições: pelo site oficial

