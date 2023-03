Bayer está com 130 vagas de estágio; salário é de até R$ 2,4 mil

Nesta quinta-feira, 9, a Bayer, multinacional química e farmacêutica, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio.

Ao todo, são 130 vagas em suas três áreas de negócio: agrícola, farmacêutica e bens de consumo; além de funções corporativas. As posições são para diferentes localidades do País e estão distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso e Paraná.

O processo seletivo será em formato 100% virtual e dividido em 5 etapas: inscrição, primeiras avaliações, dinâmicas online e teste de inglês (sendo este teste aplicado apenas para uma minoria de vagas que exige a proficiência do idioma, por ter contato com times globais), painel de negócios e/ou entrevista final e anúncio dos aprovados.

“Buscamos atrair e desenvolver os talentos internos, que serão os verdadeiros protagonistas da nossa história. Queremos conhecer o profissional além de seu currículo, saber seus valores, suas ambições e perspectivas, e assim oferecer os conhecimentos e as ferramentas necessárias para que eles possam fortalecer suas habilidades", diz Renata Prestes, recrutadora na área de Aquisição de Talentos da Bayer Brasil.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio da Bayer?

Para as vagas de Ensino Superior é preciso ter disponibilidade para estagiar 30h, pelo menos 1 ano disponível para o estágio e estar cursando a partir do 2º ano da graduação ou 1º ano do curso tecnólogo.

Para oportunidades de Superior Agro, os estudantes devem cursar o último ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 40h semanais e possuir de 5 meses a 1 ano para estágio.

No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico, ter disponibilidade para estagiar 30h semanais e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos.

O programa irá oferecer uma trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos. A Bayer também oferece mentorias e curso de inglês para os selecionados.

Qual o salário e benefícios de um estagiário da Bayer?

A bolsa-auxílio que a Bayer oferece é de R$ 1.200,00 para estágio técnico (30h/semana); R$ 2.100,00 para estágio superior (30h/semana) e R$ 2.400,00 para superior do agro (40h/semana).

Além de bolsa-auxílio, a Bayer oferece auxílio médico (com extensão para dependentes legais), auxílio odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, Seguro de vida, Short Friday, Vale Transporte ou ônibus fretado e refeitório no local ou Vale Refeição. Estes últimos benefícios variam de acordo com a localidade.

Como se inscrever no Programa de Estágio da Bayer?

As inscrições ficam abertas até o dia 5 de abril e podem ser feitas pelo site.



Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.