Carrefour está com 80 vagas para Programa de Estágio 2023; salário é de R$ 1,5 mil

Nesta segunda-feira, 13 o Grupo Carrefour Brasil, abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2023. São mais de 80 vagas nas áreas comercial, contabilidade, transformação digital, recursos humanos, tecnologia da informação, marketing e comunicação.

As oportunidades são para atuar na matriz do Carrefour, Banco Carrefour e DVA (Diretoria de Vendas e Atendimento). Com o objetivo de valorizar a diversidade e inclusão, a novidade da edição deste ano é que as 12 vagas da área de tecnologia serão exclusivas para mulheres.

"Nosso objetivo é que ao final do Programa a maior parte deles sejam efetivados nas diversas funções corporativas do Grupo Carrefour Brasil e a partir daí possam construir uma carreira sólida no maior empregador privado do País”, afirma Marinildes Queiroz, gerente de Talentos e Desenvolvimento Organizacional do Grupo.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio do Carrefour?

As pessoas interessadas devem ter disponibilidade para estagiar 30h semanais (6h/dia), e disponibilidade para trabalhar presencialmente duas vezes por semana em um dos endereços corporativos da companhia em São Paulo (capital) ou em Barueri (Alphaville), na Região Metropolitana de São Paulo.

Para se inscrever o candidato, deve seguir os seguintes critérios:

Tecnólogo: deve estar cursando o 2° semestre do curso, no período noturno.

Bacharelado: deve ter previsão de conclusão do bacharelado entre 06/2024 e 06/2026.

Disponibilidade: 30h semanais (6h/dia).

Inglês será um diferencial, mas não é obrigatório.

Quais os benefícios e o salário que o Carrefour oferece?

Entre os benefícios, destacam-se: bolsa de estágio mensal de R$ 1.500,00, assistência médica, seguro de vida, cartão Carrefour (com 5% de desconto em compras nos hipermercados), parcerias educacionais, restaurante no local ou vale-refeição para os estagiários do Banco Carrefour, Gympass, modelo de trabalho híbrido e day off no dia de aniversário. Ao final do estágio, a depender do seu desempenho, o candidato poderá ser efetivado.

Como se inscrever no Programa de Estágio do Carrefour?

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Companhia de Estágios até 15 de março.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.