Estágio e trainee: Dow, WeWork, Corteva e mais empresas com vagas abertas

Nem inglês fluente nem intercâmbio. Hoje, estudantes universitários que demonstram proatividade, boa comunicação e perfil colaborativo estão sendo mais valorizados pelas empresas na hora de contratar estagiários.

Quem diz isso é a pesquisa Panorama do Mercado de Estágio no Brasil, realizada pela Companhia de Estágios, que entrevistou 100 profissionais de Recursos Humanos que atuam diretamente na contratação de jovens.

De acordo com o estudo, ser colaborativo é a principal característica buscada pelas empresas, sendo a escolha de 83% delas. Na sequência, está “demonstrar a busca por aprendizado constante”, com 82%.

São também pontos positivos e decisivos na hora de recrutamento o candidato ser proativo (81%) e demonstrar habilidades comportamentais (75%).

Em matéria recente, compartilhamos os principais achados da pesquisa e conversamos com Tiago Mavichian, CEO e fundador da Companhia de Estágios, para explicar os motivos que estão por trás dessa tendência — e qual o impacto para jovens e empresas.

E, se você é universitário ainda está na saga de buscar um estágio para chamar de seu, saiba que há diversas empresas com oportunidades abertas.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.

Inscrições até maio

Boehringer Ingelheim - Estágio

A farmacêutica Boehringer Ingelheim está com inscrições abertas para o Geração BI, seu Programa de Estágios. As vagas são destinadas a estudantes de Administração, Biologia, Biomedicina, Comércio Exterior, Economia, Marketing, Jornalismo, Letras, Química, Medicina Veterinária, Farmácia, Engenharia de Dados, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e áreas correlatas.

O processo seletivo, composto por cinco etapas, será realizado de forma totalmente virtual e os aprovados no processo iniciam o programa em 07 de agosto, podendo optar pela sede administrativa na capital paulista ou pela fábrica localizada em Paulínia.

O programa oferece aos selecionados benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale refeição (sede na capital paulista), refeitório (fábrica de Paulínia), auxílio-creche, plataforma de idiomas (GoFluent), vale alimentação, vale transporte, estacionamento ou ônibus fretado (fábrica), funcional card que oferece descontos em medicamentos, licença maternidade e paternidade estendida, Gympass, vale Natal e acesso à Allya, rede colaborativa de descontos em compras e serviços.

Para participar do processo seletivo, as pessoas que se candidatarem devem estar matriculadas em cursos universitários com formação prevista para dezembro de 2024 a dezembro de 2025.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 19 de maio no site da Companhia de Estágios.

WeWork - Estágio

A rede de coworkings WeWork está com inscrições abertas para programa de estágio exclusivo para pessoas negras no Brasil.

São 15 vagas afirmativas para trabalhar em diversas áreas, como Comunidade e Eventos, Finanças e Contábil, Facilities, Marketing, Produto, Compliance, entre outras.

Para se candidatar, a pessoa deve residir na cidade de São Paulo, estar cursando graduação em áreas correlatas à área de aplicação, com formação a partir de 12/2024, disponibilidade para cumprir contrato de um a dois anos de estágio e para atuar 6 horas, de segunda à sexta-feira, em modelo híbrido (dois a três dias presenciais e demais dias em home office).

Os benefícios incluem bolsa-auxílio, vale-refeição e alimentação R$ 850,00/mês; auxílio-transporte; férias remuneradas; day off no mês de aniversário e Gympass.

Salário: não informado.

Inscrições: até 15 de maio pelo site.

Dow - Estágio

A Dow, empresa que atua na área química, abriu as inscrições de seu Programa de Estágio 2023 para Estágio Superior, batizado de Jump to the Future, e Estágio Técnico.

No total, são 53 vagas para atuar em diversas áreas da indústria, com oportunidades nas unidades da Dow em São Paulo (SP), Jundiaí (SP), Jacareí (SP), Hortolândia (SP), Guarujá (SP), Santos Dumont (MG), Candeias (BA) e Itaparica (BA).

Ambos os programas têm como foco intencional a atração de talentos negros, mulheres, PcDs e LGBTQIA+. A Dow não exige o domínio do inglês e considera experiências anteriores de forma ampla – não precisando ser de caráter profissional. A maioria das vagas de Ensino Superior também não têm como pré-requisito cursos acadêmicos específicos.

Entre os benefícios estão plano Médico; Plano Odontológico; Cartão Farmácia; Folga no dia do seu aniversário; Gympass; Seguro de Vida; Programa de Desenvolvimento Profissional e Pessoal; Coach; Be Ready Dow - Curso de Inglês ou Espanhol para Estagiários que tenham inglês/Espanhol do zero ao básico; Vale Refeição ou Restaurante no Local de Trabalho (a depender da localidade); e Auxílio Transporte, Auxílio Estacionamento ou Van (a depender da localidade).

Salário: não informado.

Inscrições: até 09 de maio no link.

ClearSale - Estágio

A ClearSale, empresa de soluções de prevenção e gerenciamento de risco, está com mais de 40 vagas abertas do Programa de Estágio 2023 para estudantes universitários de todo o Brasil.

As vagas são para diversas áreas, como tecnologia, dados, RH, comercial e administração. O valor da bolsa varia de acordo com a etapa de graduação do estudante. Para alunos no penúltimo ano, a empresa oferece bolsa de R$ 2,2 mil, enquanto os universitários do último ano receberão R$ 2,5 mil. É necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, de segunda à sexta-feira, em modelo remoto.

O processo seletivo será 100% on-line com etapas que inclui testes de raciocínio lógico, entrevistas em grupo e, ainda, uma dinâmica em grupo, onde os candidatos deverão desvendar enigmas dentro de um escape room online sobre a ClearSale e atualidades. A última etapa da seleção é uma entrevista, em grupo também, oportunidade onde o estudante terá a chance de conhecer pessoas da área que irá atuar, bem como seu(a) futuro(a) líder.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece como benefícios uma bolsa adicional no final do ano, proporcional aos meses trabalhados, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale refeição ou alimentação e auxílio home-office. Palestras de desenvolvimento profissional e pessoal e aulas de teatro também estão inclusas.

Salário: até R$ 2,5 mil.

Inscrições: Até o dia 22 de maio clicando aqui.

Peers Consulting & Technology - Estágio

A Peers Consulting & Technology, consultoria especializada em negócios e tecnologia, está com inscrições abertas para o programa de estágio, conhecido na empresa como Centro de Desenvolvimento Peers (CDPeers).

São até 15 vagas e o processo seletivo será 100% online, disponível para universitários de todo o Brasil. Após a inscrição, o candidato passará por testes, triagem de perfil, dinâmica em grupo, cases e entrevistas. O trabalho será inicialmente remoto, mas, ao final da faculdade e caso haja efetivação, o modelo pode se tornar híbrido, conforme atuação, sendo as bases de atuação nas cidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Os interessados precisam estar inscritos e com previsão para concluírem a graduação entre dezembro deste ano e julho de 2025 em cursos como Engenharia, Administração, Tecnologias, Economia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet, Matemática, Ciências Exatas e áreas correlatas.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 31 de maio pela página de carreira da Peers.

Grupo Reckitt - Estágio

O Grupo Reckitt, multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, dona de marcas como Veja, Vanish, SBP, Sustagen, Jontex e Luftal, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023 – Liberdade para crescer sendo você.

Este primeiro ciclo do programa oferece 15 vagas (14 em São Paulo e uma em Embu das Artes), em 12 áreas diferentes da companhia, entre elas Manufatura, Marketing, Recursos Humanos e Vendas.

Além da bolsa-auxílio, o estagiário tem como benefícios vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, recesso remunerado, seguro de vida, treinamento e desenvolvimento, Gympass, e assistência médica e odontológica. A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no sistema híbrido – portanto, é preciso ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado em um curso de Ensino Superior do tipo Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, relacionado com as áreas disponíveis, e tenha formação prevista entre junho de 2024 e junho de 2026. O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas desejável para algumas posições.

Salário: R$ 2,2 mil

Inscrições: até dia 12 de maio pelo site.

White Martins - Estágio

A White Martins, que atua no fornecimento de gás, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Novos Ares, voltado para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Engenharia.

As oportunidades são voltadas para estudantes com previsão de formatura entre dez/2024 e jul/2025 e disponibilidade para estagiar 30 horas por semana. Além disso, precisam ter conhecimentos de inglês e do pacote office.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 26 de maio pelo site.

Usiminas - Estágio

A Usiminas está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2023. Este ano, são oferecidas 30 vagas, sendo 26 na siderurgia, com atuação em Belo Horizonte (MG), Ipatinga (MG) e Cubatão (Baixada Santista); duas na Soluções Usiminas, para trabalhar em Guarulhos (SP) ou Santa Luzia (MG); e duas na Mineração Usiminas, em Belo Horizonte (MG).

Podem participar do programa pessoas com curso superior completo, que tenham se graduado entre 2021 e 2022. O candidato deve, ainda, ter disponibilidade para morar nas cidades indicadas.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 14 de maio pelo site.

Gerdau - Estágio

Como noticiamos, a Gerdau, empresa brasileira produtora de aço está com inscrições abertas para o seu programa de estágio 2023.

As 130 vagas do G.Start estão divididas nos seguintes estados: Ceará, Sergipe, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Batizado de G.Start, o programa procura universitários dos cursos de: engenharia, administração, ciências contábeis, ciência da computação, comércio exterior, economia, gestão em recursos humanos, marketing, psicologia, serviço social, sistemas de informação e áreas correlatas, nas modalidades presencial ou EAD.

Além disso, é preciso ter previsão de formatura a partir de setembro de 2024, disponibilidade para estagiar presencialmente 6 horas por dia e durante, no mínimo, um ano (podendo ter o contrato estendido por até dois anos).

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 22 de maio pelo site.

Alubar - Trainee

A Alubar, multinacional que atua na fabricação de cabos elétricos de alumínio e maior produtora de vergalhões de alumínio no continente americano, lançou nesta quinta-feira, 20 de abril, a 1ª edição do seu Programa de Trainee.

Esta edição do Programa de Trainee selecionará cinco profissionais que terão como base de trabalho o escritório da Alubar Global Management, em São Paulo (SP).

O programa terá duração de um ano e, para participar, é necessário ter concluído a graduação entre 2020 e 2022, nos seguintes cursos de Engenharia: Energia; Gestão; Materiais; Produção; Elétrica; Eletrônica; Industrial; Mecânica; Mecatrônica; Metalúrgica, Química ou Civil.

Também é preciso ter inglês avançado ou fluente, pois o Grupo Alubar possui operações no Canadá e nos Estados Unidos e os selecionados poderão trabalhar em projetos que apoiam essas unidades da empresa na América do Norte.

Os participantes atuarão na área Industrial em setores como: Produção, Engenharia de Processos, Engenharia de Produto, Planejamento e Controle de Produção e Novos Projetos.

Entre os benefícios da Alubar estão participação nos resultados, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte, reembolso escolar para filhos, reembolso lentes/armações e reembolso para medicações de uso contínuo.

Salário: R$6.000

Inscrições: até o dia 10 de maio pelo site.

Coca-cola - Trainee

A Coca-Cola América Latina está com vagas abertas para o Dream Leaders, seu programa de trainee para três países: Brasil, Colômbia e México. O programa visa encontrar talentos recém-formados com até 2 anos de experiência profissional.

Com um plano de desenvolvimento que conta com o acompanhamento por um mentor durante toda a trajetória, o objetivo do Dream Leaders é preparar novos talentos para serem líderes da empresa.

Ao longo do programa, que tem aproximadamente dois anos duração, os trainees passarão por diversas etapas de desenvolvimento na companhia, com constantes treinamentos sobre diversos assuntos por meio de aulas, mentorias, conexões de carreiras e oportunidades de networking.

No Brasil, o programa terá uma abordagem voltada para vagas afirmativas e serão preenchidas exclusivamente por profissionais autodeclarados pretos e pardos.

Após as inscrições, os candidatos passarão pela etapa online, que conta com testes, dinâmica, e, em seguida, pela entrevista final com gestores.

Os interessados devem ter até dois anos de formados ou previsão de formatura até junho de 2023. As vagas são para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Entre os benefícios do programa, estão: remuneração compatível com o mercado, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, folga de aniversário, curso de inglês, horário flexível, universidade corporativa com cursos do LinkedIn Learning, entre outros.

Salário: não informado

Inscrições: Até 7 de maio pelo site.

Ingredion - Estágio

A Ingredion, empresa processadora de alimentos, está com vagas abertas para o programa de estágio de 2023 da empresa. Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar nos períodos da manhã e da tarde em uma das plantas da companhia no país - São Gonçalo (RJ), Balsa Nova (PR), Cabo de Santo Agostinho (PE) ou Mogi Guaçu e São Paulo (SP) – a partir de julho de 2023.

A empresa busca por universitários que se formem entre junho de 2024 e junho de 2025 nos cursos Engenharia Química, de Produção, Mecânica, Alimentos, Bioprocessos, Elétrica, Ambiental ou de Automação; Psicologia; Farmácia; Química; Ciência dos Alimentos; Nutrição; Sistemas da Informação; Ciência da Computação; Administração de Empresas; Relações Internacionais; Comércio Exterior; Economia; Logística; Comunicação Social; Ciências Sociais.

Os estagiários selecionados vão fazer parte dos times de Recursos Humanos, Talent Acquision, TI, Qualidade, Assuntos Regulatórios, Produção, Engenharia, Segurança e Meio Ambiente, Comércio Exterior, Comercial, Logística e Atendimento ao Cliente. O processo seletivo conta etapas onlines e presenciais com testes, desafios, dinâmicas e entrevistas com gestores.

Salário: R$ 2 mil,

Inscrições: até 8 de maio pelo site.

Enel - estágio

A Enel Brasil, empresa privada do setor elétrico, está com 70 vagas para seu Programa de Estágio 2023, com foco nas distribuidoras do Grupo, localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

Podem se candidatar jovens talentos que estejam a dois anos de formação do ensino superior ou a um ano de formação do nível técnico das seguintes áreas de estudo: Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, Psicologia, Recursos Humanos, Direito e Economia. Os selecionados começarão a sua jornada na Enel no próximo mês de junho, em modelo híbrido - online e presencial.

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia. As etapas do processo seletivo serão feitas de forma híbrida com dinâmica em grupo presencial e entrevistas individuais feitas de forma remota. Além de bolsa-auxílio, a empresa oferece os seguintes benefícios? auxílio transporte; vale alimentação/ refeição; Gympass (plataforma corporativa de atividade física); cursos no eDucation (plataforma online de treinamento); curso de idioma (inglês, italiano ou espanhol); e folga de aniversário, entre outros.

Salário: não informado.

Inscrições: As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de maio no site.

MSD - estágio

Universitários de Administração, Economia, Farmácia e outros 16 cursos, com formação entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, podem se inscrever na 6ª edição do Programa de Estágio MSD Brasil. Ao todo, são 28 vagas para as divisões de saúde humana e animal.

Os estudantes precisam ter disponibilidade de estagiar 6h diárias, sendo a contratação de até dois anos, variando conforme o contrato com a instituição de ensino e probabilidade de efetivação, após o término do período. As vagas estão distribuídas em três cidades do Brasil: São Paulo (Capital), Cruzeiro (SP), Montes Claros (MG) e Joinville (SC).

Entre os benefícios estão bolsa-auxílio com valor que varia entre as vagas e a região, além de assistências médica e odontológica, auxílio farmácia, vale refeição ou restaurante na unidade, seguro de vida e vale transporte ou estacionamento subsidiado pela companhia. A MSD também oferece uma trilha de desenvolvimento para os estagiários ao longo do programa que engloba diversas habilidades e projetos.

Com o término das inscrições, começam as fases de análise de currículos, entrevistas e testes que acontecerão entre maio e junho de 2023. Em julho será o processo admissional e o início do estágio está previsto para agosto.

Salário: não informado.

Inscrições: até 17 de maio pelo link.

Mercado Bitcoin - Estágio

O MB (Mercado Bitcoin), plataforma de ativos digitais está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. Para participar é preciso estar cursando o antepenúltimo ou penúltimo ano do ensino superior. O início está previsto para julho de 2023.

Salário: não informado.

Inscrições: Até o dia 17 de maio pelo site.

Tetra Pak - Estágio

A Tetra Pak, líder mundial em soluções de processamento e envase de alimentos, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio.

As vagas serão distribuídas entre Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR), locais onde a empresa mantém duas fábricas de embalagens, além da unidade da companhia localizada na cidade de São Paulo.

O início das atividades está previsto para agosto de 2023, tendo duração de um ano e podendo ser estendido para mais um. Os alunos devem ter previsão de conclusão de curso entre julho de 2024 e julho de 2025 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é híbrido.

O programa disponibiliza vagas para estudantes de ensino superior dos cursos de Administração de Empresas, Data Analytics, Direito, Economia, Estatística e áreas correlatas, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Materiais e outros relacionados, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Engenharia Industrial/de Produção, Engenharia Química, Psicologia e Recursos Humanos.

Para a unidade de Ponta Grossa, no Paraná, são elegíveis, ainda, estudantes de cursos técnicos em Mecatrônica, Eletrônica e Automação, Computação, Ciência da computação e outros cursos relacionados.

Salário: não informado.

Inscrições: Até 07 de maio. Confira os links de inscrição para as vagas de cada unidade:

Vagas para estágio na Tetra Pak em Monte Mor (São Paulo) neste link.

Vagas para estágio na Tetra Pak em Ponta Grossa (Paraná) nesta página.

Vagas para estágio na Tetra Pak em São Paulo (São Paulo) neste link.

Bunge - Estágio

O Programa de Estágio da Bunge, uma das maiores empresas globais do agronegócio e de alimentos, está com inscrições abertas. Ao todo, serão cerca de 30 posições de estágio para áreas como RH, Melhoria Contínua, Produção, Qualidade, Segurança do Trabalho, Crédito, Planejamento, Jurídico, Manutenção e Originação (compras de grãos).

A Bunge está em busca de estudantes com atitude inovadora, espírito protagonista, alta adaptabilidade e que tenham disponibilidade para estagiar no mínimo 6h por dia, nos períodos matutino ou vespertino. As vagas estão distribuídas em seis estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, São Paulo.

Podem participar do processo candidatos que estejam cursando a partir do 2º semestre do ensino superior. Todos os cursos de graduação são bem-vindos e os candidatos escolherão as áreas que possuem sinergia com seus cursos.

Os estagiários contratados pelo programa irão iniciar sua jornada na Bunge em agosto de 2023 e serão acompanhados de perto pelas equipes da companhia. Além da rotina e vivência em suas áreas de atuação, também contarão com trilha de aprendizagem desenvolvida exclusivamente para trabalhar suas habilidades técnicas e comportamentais.

A companhia oferece benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório (dependendo da localidade) e estacionamento, vale-transporte ou fretado (também dependendo da localidade).

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 12 de maio pelo site.(Para São Paulo, as inscrições vão até 31/05/23)

AkzoNobel - Estágio

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio AkzoNobel 2023. São cerca de 20 vagas para diversas áreas de atuação na multinacional holandesa de tintas e revestimentos, conhecida pelas marcas Coral, Sparlack, Sikkens, Wanda, International e Interpon.

O programa tem duração de até dois anos e as oportunidades são para as seguintes unidades no estado de São Paulo: Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo/Morumbi.

Entre os pré-requisitos estão a disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6 horas diárias), habilidade no Pacote Office e conclusão do curso superior prevista para julho de 2025 em graduações como Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação, Matemática, Estatística, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.

Além de bolsa-auxílio, os estagiários receberão benefícios como assistência médica e odontológica; seguro de vida; restaurante no local (para unidades fabris) ou vale-refeição para unidade do Morumbi; ônibus fretado disponível para as unidades de Mauá/São Bernardo e Santo André, vale-transporte, vale mobilidade ou estacionamento no local; desconto nas compras de tintas decorativas; Programa de Desenvolvimento Estruturado; Gympass e bolsa-estudo de idioma (inglês).

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de maio pelo site.

GDM - Estágio

A GDM, grupo de empresas líderes em genética vegetal, está buscando 85 estudantes para participar do Soy GDM - Programa de Estágios 2023.

Para participar, o estudante deve estar cursando o último semestre de Agronomia ou cursos afins, ter CNH tipo B e ter disponibilidade para estagiar por 6 meses, 8 horas diárias nas cidades Cambé/PR, Campo Mourão/PR, Campo Novo do Parecis/MT, Cascavel/PR, Lucas do Rio Verde/MT, Passo Fundo/RS, Porto Nacional/TO, Rio Verde/GO, Rondonópolis/MT ou Santa Maria/RS.

Além disso, é desejável possuir conhecimento com soja. Os selecionados poderão atuar na área Comercial ou de Pesquisa e contarão com benefícios como vale-alimentação de R$ 505,00, alimentação no local, vale-refeição de R$ 490,00 (nas localidades sem refeitório), seguro de vida, convênio médico Unimed Nacional e Gympass.

Salário: R$2.000,00

Inscrições: até 14 de maio pelo site.

Vivo - Estágio

O Programa de Estágio Vivo 2023 está com novas vagas abertas. São 350 oportunidades e 50% delas são exclusivas para talentos negros, reforçando a diversidade como um pilar primordial na cultura da companhia.

O processo seletivo será online e acontecerá em 11 cidades do país: Vitória (ES), São Paulo (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), Londrina (PR), Fortaleza (CE), Maceió, (AL), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santa Maria (RS) e Belém (PA).

Os interessados em concorrer a uma das vagas precisam ser universitários, com formação prevista entre julho de 2025 a julho de 2026. Para tecnólogos é necessário estar cursando a partir do 2º semestre.

A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.

O Programa de Estágio Vivo 2023 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos em agosto de 2023.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 5 de maio por meio do link.

Tereos - Estágio

A Tereos, produtora de açúcar, etanol e bioenergia, está com vagas abertas para seu Programa de Estágio Jovens Talentos 2023/2024. São mais de 130 vagas para estudantes universitários de diferentes áreas em todas suas unidades localizadas nas cidades de Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, Palmital, Pitangueiras, São José do Rio Preto e Tanabi.

Podem participar do processo seletivo estudantes universitários dos cursos de Administração, Agronomia, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, todas as Engenharias, Psicologia, Publicidade, Comunicação, Relações Internacionais, Tecnologia da Informação, Química, entre outros.

O programa, que inicia em agosto de 2023, tem duração de 1 ano, com possibilidade de renovação. A companhia oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como vale alimentação, vale refeição ou restaurante dentro das unidades, vale transporte ou fretado e assistência odontológica.

O processo seletivo ocorrerá de forma remota, há vagas tanto na modalidade presencial quanto híbrida. Para ambas modalidades é necessário residir na cidade de atuação.

Salário: não informado.

Inscrições: Até o dia 31 de maio por meio do site.

Inscrições até junho

Corteva Agriscience - Estágio

O programa de estágio da Corteva Agriscience, empresa do segmento agrícola, tem foco 100% em diversidade (mulheres, negros/as, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência) e oferece 48 vagas para estudantes universitários nas unidades da companhia em Barueri (SP), Franco da Rocha (SP), Mogi Mirim (SP) Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Distrito Federal (DF), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR) e Palmas (TO).

Estão aptos a participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Agronomia, Biologia, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Marketing, Comunicação, Administração, Economia, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, entre outros.

Os estudantes de Agronomia e cursos correlatos poderão atuar em áreas como Pesquisa & Desenvolvimento para Proteção de Cultivos ou Sementes, Operações de Produção, Comercial, Laboratório, entre outras.

A carga horária de estágio nessas áreas é de 8h/dia, 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses, mas com possibilidade de renovação. Já os estudantes de outros cursos de graduação poderão estagiar por até dois anos, com carga horária de 6h/dia, 30 horas semanais em áreas como marketing, comunicação, finanças, cadeia de suprimentos (Supply Chain) e regulamentação.

Entre ps benefícios que a Corteva oferece estão: assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, Gympass e apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro.

Salário: R$ 2.200 para estágio de 6 h/dia e R$ 2.920 para 8h/dia

Inscrições: até o dia 5 de junho por meio do site

Sem data definida