Esses são os 5 erros mais comuns que você deve evitar se quer trabalhar com inteligência artificial

Nos próximos cinco anos, mais de 75% das empresas devem incorporar a Inteligência Artificial em seus negócios. Os dados são de um levantamento do Fórum Econômico Mundial, que aponta para o surgimento de novas oportunidades profissionais na área – o estudo prevê um aumento de 30% nas posições para especialistas em IA até 2027. Nesse cenário, quem dominar a nova tecnologia vai se destacar no mercado.

Mas é importante ficar atento: se você pretende iniciar uma carreira em inteligência artificial, existem alguns deslizes que você deve evitar cometer. Elencamos os principais a seguir. Confira.

1. Ser resistente à mudança

O setor de tecnologia muda o tempo todo. E quem deseja incorporar a inteligência artificial em seus negócios precisa estar disposto a sair da zona de conforto.

É comum que o medo apareça nesse momento, mas há vantagens de estar aberto às novas tecnologias. Veja alguns exemplos de como as novidades da IA podem beneficiar sua carreira:

Maior chance de ocupar cargos com salários mais competitivos ;

Possibilidade de destaque na empres a, que facilita uma possível promoção;

Carreira com leque amplo de oportunidades.

2. Não usar a ferramenta para aumentar sua produtividade

Se você acredita que a inteligência artificial não é uma aliada no seu dia a dia profissional, você está enganado. O uso da ferramenta pode ser muito positivo e trazer bons resultados. E os empresários brasileiros estão cientes dessas vantagens. Segundo uma pesquisa da Microsoft, 41% dos líderes acreditam que o uso da IA no ambiente de trabalho pode contribuir para aumento na produtividade dos empregados.

Você pode utilizar a IA para automatizar tarefas que acontecem com frequência, para analisar grande volume de dados com mais velocidade, reduzir as chances de falha, prever tendências e se preparar para elas. As possibilidades são as mais diversas.

3. Achar que IA é apenas para profissionais de exatas

Já foi o tempo em que uma carreira na área de tecnologia era exclusiva para profissionais das exatas – como os especialistas em dados, cientistas da computação e engenheiros.

Agora, cada vez mais o setor de IA mostra-se democrático, com oportunidades para profissionais de diferentes formações e segmentos. Para ter ideia, a inteligência artificial pode ser um diferencial no currículo de médicos, advogados e agricultores, por exemplo.

Na Medicina, existem cirurgias realizadas com apoio da IA para trazer mais segurança e eficiência nos procedimentos. Os advogados, por sua vez, têm utilizado a ferramenta para realizar pesquisas jurídicas e prever resultados judiciais. Já os agricultores conseguem analisar dados históricos de colheita e plantio para tomar decisões mais assertivas.

Essas são apenas algumas das oportunidades que a inteligência artificial pode oferecer, mas o leque de possibilidades é bastante extenso. Para entender como a IA pode fazer a diferença na sua carreira, acompanhe o treinamento da EXAME sobre o tema. O conteúdo é disponibilizado online e promete ensinar como se tornar o profissional mais valorizado do mercado com ajuda da IA.

Inteligência artificial pode apoiar médicos e profissionais da saúde a realizar procedimentos mais seguros e assertivos (Freepik/Reprodução/Reprodução)

4. Não buscar capacitação profissional

É consenso entre especialistas do setor que investir em uma atualização profissional é o primeiro passo para ingressar na área de inteligência artificial. Uma especialização agrega conhecimento e prepara melhor os profissionais para concorrer às vagas do mercado. Por isso, se uma carreira em IA está nos seus planos, aposte em uma boa formação.

E você pode fazer isso por meio do pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME. São aulas online e com certificado de participação que vão te dar a base necessária para liderar projetos em IA e ocupar posições com melhores salários.

Buscar por capacitações é um passo importante para quem deseja iniciar uma carreira em IA (Freepik/Reprodução/Reprodução)

5. Achar que vai perder seu emprego para a inteligência artificial

Profissões como especialistas em inteligência artificial e cientistas de dados estão entre as ocupações com maior potencial de crescimento até 2027, conforme mostra relatório do Fórum Econômico Mundial. Segundo o estudo, as posições em IA devem aumentar em 30% nos próximos anos – não dá para negar que é um mercado em pleno crescimento.

É diante desse cenário animador que especialistas afirmam que a inteligência artificial não deve roubar o emprego dos seres humanos. Pelo contrário: a IA deve se tornar uma aliada de quem busca alavancar resultados e potencializar a produtividade. No entanto, há um profissional que pode ser substituído pela tecnologia: os que não se adaptarem a ela.

Por isso, é importante se adaptar à nova realidade. O pré-MBA da EXAME sobre o tema pode te ajudar a estar mais preparado para as novas posições de trabalho que devem ser criadas diante do sucesso da IA. As aulas acontecem entre 21 e 29 de outubro e são apresentadas pelo especialista Miguel Lannes Fernandes. Clique aqui e faça sua inscrição.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME