Essa é a nova IA da Microsoft, que promete transformar fotos em modelos 3D em poucos segundos

Ferramenta gratuita converte imagens 2D em modelos 3D no formato GLB, prontos para uso em aplicativos e jogos

Microsoft (Stephen Lam/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16h47.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 17h02.

A Microsoft apresentou nesta segunda-feira, 11, o Copilot 3D, recurso que utiliza inteligência artificial para converter imagens bidimensionais em modelos 3D prontos para uso em projetos de design, realidade aumentada e motores de jogos. 

A ferramenta, parte do Copilot Labs, chega como opção gratuita para um grupo inicial de usuários e pode ser acessada via navegador, exigindo login com conta Microsoft ou Google.

O lançamento acontece apenas um dia após a empresa disponibilizar o Modo Inteligente com GPT-5 no Copilot, reforçando a estratégia de expandir o portfólio de soluções de IA. 

Segundo a Microsoft, a proposta do Copilot 3D é tornar o processo de criação mais rápido, acessível e intuitivo, dispensando softwares complexos tradicionalmente usados na modelagem tridimensional.

Como funciona o Copilot 3D

O recurso está otimizado para uso em computadores desktop. Ao acessar o site copilot.com, o usuário encontra o botão “Labs” na barra lateral e pode acionar o comando “Experimentar agora”.

Microsoft Copilot 3D

Basta enviar uma imagem nos formatos PNG ou JPG, com até 10 MB, e aguardar entre alguns segundos e 1 minuto para receber o modelo tridimensional.

O resultado é exportado no formato GLB, compatível com a maioria dos visualizadores e ferramentas 3D, além de poder ser usado diretamente em aplicativos de realidade aumentada. As criações ficam salvas por 28 dias na aba “Minhas Criações”.

Limitações e recomendações

Para melhores resultados, a Microsoft recomenda o uso de imagens com fundo limpo ou com destaque claro entre o objeto e o plano de fundo. 

O sistema ainda apresenta dificuldades com animais e objetos mais complexos, mas tem bom desempenho com itens como móveis e utensílios.

A empresa também orienta que sejam utilizadas apenas imagens sobre as quais o usuário detenha direitos autorais e alerta que enviar imagens com pessoas pode levar ao bloqueio da conta. 

Todo conteúdo ilegal é automaticamente vetado, e a companhia afirma que as criações não serão usadas para treinar futuros modelos de IA.

Impacto para profissionais e mercado de IA

A chegada do Copilot 3D reforça a disputa por espaço no mercado de inteligência artificial aplicada à criação visual. Para profissionais de design, arquitetura, publicidade e desenvolvimento de jogos, a ferramenta pode acelerar prototipagens, reduzir custos e ampliar possibilidades criativas sem a necessidade de dominar softwares avançados.

Num cenário de crescente integração entre IA, realidade aumentada e modelagem 3D, soluções como essa indicam que a demanda por profissionais capazes de unir competências técnicas e criativas tende a crescer. 

A estratégia da Microsoft sinaliza que a batalha por inovação em IA vai muito além dos chatbots — e abre espaço para novas formas de produção digital em larga escala.

