Essa é a estratégia número 1 para fazer sua equipe cumprir metas e ainda gostar de você

Gerir uma equipe é como pilotar um avião: é preciso um bom planejamento, um pouco de habilidade e, claro, a capacidade de levar todos a um destino comum. E isso não é segredo para ninguém. O desafio está em como fazer isso.

No mundo corporativo, existe um combustível que pode fazer esse avião decolar: são as habilidades em finanças corporativas. E, acredite, quando uma equipe atinge suas metas, o piloto (ou seja, você) ganha não apenas a satisfação de um trabalho bem feito, mas também a simpatia e o respeito dos tripulantes.

Mas por que as finanças são fundamentais para o êxito de um líder? Simples: a boa gestão depende do entendimento profundo de métricas financeiras.

Finanças corporativas: o coração do sucesso

Ao definir metas financeiras, os líderes não apenas estabelecem um norte, mas também criam um ambiente no qual cada membro da equipe compreende o impacto de seu trabalho e como isso se alinha aos objetivos da organização.

De acordo com a Harvard Business Review, equipes que têm metas bem definidas possuem 20% mais chances de alcançar resultados superiores.

E, quando uma equipe bate suas metas, a percepção sobre seus líderes também tende a ser mais positiva. É por isso que, na visão de alguns especialistas, dominar as finanças permite que líderes não apenas alcancem metas, mas também cultivem um ambiente de trabalho positivo e colaborativo.

Estabelecer objetivos claros, envolver todos os colaboradores no processo e reconhecer as conquistas são estratégias que transformam a gestão de equipes. Quando as equipes percebem o impacto de seu trabalho nas finanças da empresa, o respeito, a admiração e consideração pelos líderes aumentam.

Portanto, gerenciar finanças de maneira eficaz não é apenas uma questão de números. É sobre como esses números influenciam o comportamento humano e as relações dentro da organização. Resumindo: é o segredo para o sucesso.

Mas como desenvolver essa habilidade?

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

