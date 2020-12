Empresas não devem abrir mão de escritórios, mesmo com home office em alta

Apesar de o trabalho remoto ser uma tendência para o ano de 2021, como mostrou a última matéria de capa da EXAME, a maioria das empresas ainda entende que o escritório é um local chave para a integração, criatividade e trabalho dos funcionários.

Uma pesquisa feita pela Cushman & Wakefield mostra que 59% dos 158 executivos ouvidos não têm intenção de reduzir ou ainda não conseguem afirmar se irão diminuir o tamanho dos seus locais de trabalho. No entanto, 37% já afirma que a área de escritório não será reduzida.

No pós-pandemia, o tamanho do trabalho remoto deve variar conforme o setor e a escolaridade do profissional. A tendência é que haja a implantação de um modelo híbrido, como apontam especialistas ouvidos pela EXAME, e a própria pesquisa da Cushman.

Otimismo

A pesquisa da Cushman mostrou que 44% dos entrevistados esperam que seus negócios voltem a crescer até o fim de 2020, seguido por 32% que aguardam a retomada do crescimento num prazo maior, até o fim de 2021.

Com relação ao retorno aos escritórios, 84% dos entrevistados informaram que já retornaram ou pretendem retornar até o fim deste ano.

Mesmo com os impactos econômicos provocados pela pandemia, a pesquisa capturou o crescimento no apetite por novas áreas corporativas das empresas. Vale ressaltar que a Cushman fez um estudo com executivos de companhias que possuem entre 100 e mais de 5 mil colaboradores, que ocupam áreas de escritórios que vão de 250m² a 5 mil m² de diferentes segmentos da economia.

Entre os entrevistados, 36% dos que contavam com algum plano de locação ou obras mantiveram o projeto mesmo diante da pandemia, dos quais 47% seguiram com expansões de 21% a 40% do seu tamanho pré-pandemia.

Entre os que responderam ter interrompido o plano de expansão, 64% responderam que não foi devido a adoção do modelo de home office e 75% afirmaram ter sofrido médio ou alto impacto econômico devido à crise sanitária.

Mudanças no layout

Parte das empresas já passaram ou passarão por mudanças na disposição dos seus layouts, com a intenção de promover maior distanciamento entre os colaboradores.

69% pretendem fazer estas adaptações, dos quais 27% responderam que as mudanças devem ser de maneira definitiva, enquanto outros 42% informaram que as reformas no ambiente de trabalho serão temporárias.