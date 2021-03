Empresa nos EUA cria trailer para virar escritório após pandemia

Conforme a pandemia se aprofunda, a gigante de luxo Thor Industries muda seu foco em aposentados ricos para trabalhadores e influenciadores do Instagram com o lançamento de um trailer rebocável voltado para o público que trabalha em casa.

Duas das três camas no chamado Flying Cloud 30FB Office serão convertidas em escrivaninhas, permitindo que os proprietários durmam onde trabalham, literalmente.

O escritório tem uma cadeira padrão que pode ser fixada à mesa durante a condução. Os gabinetes de armazenamento suspensos funcionam como quadros brancos e um divisor deslizante de privacidade serve como um quadro para fundos em reuniões no Zoom. A plataforma também virá pré-cabeada para wi-fi, com uma poderosa antena externa conectada a uma bateria a bordo ou um banco de painéis solares.

“A pandemia mudou permanentemente o cenário de trabalho tradicional”, disse o CEO Bob Wheeler em comunicado. “A Airstream sempre proporcionou a liberdade de viver, jogar e trabalhar com mobilidade, mas o Flying Cloud 30FB Office leva essa promessa para o próximo nível.”

A Airstream diz que a estratégia do produto foi amplamente estruturada com base no feedback dos clientes durante a pandemia. E embora o fim das restrições possa estar mais próximo, a marca está apostando que muitos de nós não voltarão para um escritório formal tão cedo.

Em agosto, quando as taxas de infecção caíram vertiginosamente de seu pico inicial, um em cada quatro funcionários ainda estavam trabalhando remotamente. Muitas empresas estão deixando os aluguéis expirarem e se preparando para estender os acordos de trabalho em casa indefinidamente. Tudo isso é uma boa notícia para quem vende camas sobre rodas - ou escrivaninhas, aliás.

Vendas de veículos recreacionais (também chamados de RV, sigla em inglês de recreational vehicles) chegaram perto do recorde histórico em 2020 nos Estados Unidos por causa da pandemia