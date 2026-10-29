‘Perceba agora’: 3 sinais emocionais de que o trabalho está consumindo sua vida, segundo coach

Responder rápido, assumir tarefas extras, ser o primeiro a chegar e o último a sair. No começo da carreira, essa dedicação constrói reputação. Com o tempo, pode virar compulsão.

Melody Wilding, coach executiva e professora de comportamento humano, aponta três sinais emocionais de que o trabalho está consumindo a vida: a dificuldade de comemorar conquistas, o humor que sobe e desce com o trabalho e a folga que gera mais ansiedade do que descanso.

Há 15 anos, Wilding orienta profissionais de alto desempenho em empresas como Google, Meta, Apple e JPMorgan. Muitos deles, conta, exibem o rótulo de funcionário confiável como medalha e medem o próprio sucesso pelo quanto se tornaram indispensáveis. Em artigo publicado na CNBC Make It, a coach recomenda não esperar para mudar o padrão e procurar um médico ou profissional de saúde mental ao identificar os sinais.

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Quando o comprometimento vira compulsão

O vício em trabalho é definido como a combinação de trabalho excessivo e compulsivo. Uma revisão de 53 estudos estima que cerca de 14% dos trabalhadores possam sofrer do problema: dedicam-se muito além do necessário e têm dificuldade para relaxar ou se desligar mentalmente.

A percepção dos próprios trabalhadores vai além. Em pesquisa da Monster com 807 funcionários em tempo integral nos Estados Unidos, feita em outubro de 2025, 76% se disseram ao menos um pouco viciados em trabalho.

Um mercado que empurra para o limite

O momento favorece o excesso. Empregadores americanos anunciaram mais de 573 mil cortes de vagas nos nove primeiros meses de 2026, depois de mais de 1,2 milhão em 2025. Os planos de contratação de setembro foram os mais baixos desde 2011.

Ao mesmo tempo, a Microsoft constatou que 80% da força de trabalho global não tem tempo ou energia para dar conta das tarefas, enquanto 53% dos líderes dizem que a produtividade precisa crescer. A pressão para fazer mais com menos torna tentador trabalhar mais horas e estar sempre disponível.

Sinal 1: a conquista não dura até o fim do dia

O projeto termina, o chefe elogia, e a satisfação dura poucas horas. Logo a cabeça pula para a próxima tarefa, que passa a funcionar como fonte de validação. Com o tempo, as conquistas mal são registradas.

Wilding sugere parar antes de correr para a próxima demanda e pensar no que aquela vitória prova sobre as próprias habilidades. Depois de uma apresentação difícil aprovada pelo cliente, em vez de atribuir o resultado à sorte, vale perguntar o que se fez para chegar lá. Talvez a pessoa tenha antecipado objeções ou levado um plano bem fundamentado. O aprendizado deixa de ser “a reunião foi bem” e passa a ser “sei conquistar a adesão de interlocutores céticos”.

Segundo a coach, pesquisas mostram que ligar as experiências à própria identidade cria um senso de competência mais estável e reduz a necessidade de continuar trabalhando para provar valor.

Sinal 2: o humor sobe e desce com o trabalho

Quando tudo vai bem, vem a confiança. Basta um projeto travar ou um comentário crítico para o humor despencar. A pessoa repassa conversas na cabeça e perde a paciência com quem ama. Quando boa parte da autoestima vem do trabalho, explica Wilding, qualquer revés parece uma ameaça.

A saída proposta é criar um ritual de fim de expediente que separe trabalho e casa. Entre os clientes da coach, a preferida é a estratégia da mochila: imaginar o estresse guardado numa mochila deixada no canto até o dia seguinte. Tomar banho, trocar de roupa ou acender uma vela também marcam a transição.

Sinal 3: a folga dá mais ansiedade do que descanso

Quem está viciado em trabalho, ou a caminho disso, costuma associar descanso a irresponsabilidade. Nas férias tão esperadas, vem a inquietação e a vontade de checar e-mails. Até o fim de semana parece negligência. A mente busca sempre o próximo problema, a recuperação nunca se completa e o cansaço se torna constante, com efeito sobre relacionamentos e bem-estar.

Wilding recomenda definir, antes de começar o dia ou um bloco de trabalho, o que significa “o suficiente”, como terminar os slides de um a dez e responder ao chefe. Sem esse limite, a pessoa negocia consigo mesma mais uma tarefa e mais uma hora. Atividades prazerosas fora do trabalho ajudam: uma cliente começou a fazer arranjos de flores; outra passou a marcar almoços com velhas amigas.

Uma identidade maior que o cargo

Pessoas com interesses variados e uma identidade mais complexa sofrem menos quando uma área da vida vai mal, segundo Wilding. “Você pode ser apaixonado pelo seu trabalho sem deixar que ele o consuma”, diz.

Reconhecer quando a dedicação virou compulsão, perceber o quanto o humor depende do trabalho e estabelecer limites são habilidades de autoconhecimento e autogestão, dois pilares da inteligência emocional.

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Quando o trabalho deixa de definir quem a pessoa é, a ambição volta a dar prazer.

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