Em evento, medalhistas olímpicas debatem desafios do esporte brasileiro

Por Vitor Soares

Medalhistas consagradas, gigantes do esporte e vencedoras dentro e fora de suas modalidades. Esse é o perfil das atletas olímpicas esperadas no evento de aniversário da Fundação Estudar nesta sexta-feira, 17, às 16 horas.

Mayra Aguiar, judoca, Fernanda Garay, jogadora de vôlei, e Formiga, jogadora de futebol, responderão a perguntas sobre suas carreiras, sobre o que pensam da estrutura do esporte nacional e sobre seus grandes sonhos para o futuro.

Layana Souza, mestra em gestão de indústria esportiva e uma das bolsistas da Fundação Estudar, será responsável por mediar a conversa.

O evento

A roda de conversa entre as atletas faz parte da agenda de atividades de comemoração dos 30 anos da Fundação Estudar. As atletas se juntam a um time de líderes, empresários e empreendedores que já falaram e que ainda vão falar nesta tarde.

Aulas com professores de Harvard, por exemplo, e com o fundador do Waze, já foram ao ar e estão disponíveis online.

Como assistir

A transmissão ao vivo do evento ocorre no site da revista EXAME e está aberta para todo o público.

Confira a programação completa do evento

9h – Abertura com Nitin Nohria, ex reitor da Harvard Business School, e Claudio Fernandez-Araóz, executive fellow de educação executiva na Harvard Business School

Após 30 anos pesquisando e formando líderes globais, eles debatem como o perfil de liderança evoluiu em 100 anos, como identificar e desenvolver talentos e como Singapura pode evoluir se investir na educação.

11h30 – Carlos Brito, ex CEO da Anheuser-Busch InBev

Para falar de visão de futuro, o Líder Estudar número 0, Carlos Brito, compartilha suas reflexões sobre como adaptou sua liderança nos últimos 30 anos e o que vê na relação entre negócios, governo e sociedade.

12h – Uri Levine, fundador do Waze

Ainda debatendo visão de futuro, o Fundador do Waze, Uri Levine, fala ao público sobre o ecossistema empreendedor israelense — seu país — e brasileiro e como ser um empreendedor de destaque na economia digital.

16h – Formiga, Mayra Aguiar e Fernanda Garay, medalhistas olímpicas brasileiras

Atletas de alta performance falam sobre vitórias e fracassos e como usaram resiliência e disciplina para perseguir grandes sonhos. O papo, com elas, é sobre legado.

17h – Ricardo Geromel, sócio da 3G Radar

Para fechar a conversa sobre visão de futuro, Ricardo Geromel fala sobre como a China deixou de ser um país miserável de 30 anos atrás para se tornar, em breve, a maior potência global.

17h30 – Apresentação da 30ª turma selecionada de Líderes Estudar

18h – Encerramento

Evento de 30 anos da Fundação Estudar – Áudio traduzido:

Evento de 30 anos da Fundação Estudar – Áudio original: