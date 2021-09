Evento com lideranças celebra 30 anos da Fundação Estudar

Por Fundação Estudar

A Fundação Estudar vai celebrar seus 30 anos de existência nesta sexta-feira (17), em um evento online com palestras e rodas de conversa abertas para o público geral.

A transmissão da cerimônia terá início às 9h da manhã, pelo site da Revista Exame, e as atrações continuam ao longo de todo o dia.

Nomes como Uri Levine, fundador do Waze, e Nitin Nohria, ex reitor da Harvard Business School, estão confirmados. Além deles, atletas vitoriosas do Brasil, como Formiga, Mayra Aguiar e Fernanda Garay, também estarão presentes junto de um timaço de personalidades.

Criada em 1991, a Estudar busca promover impacto na sociedade através de apoio à educação de jovens lideranças dentro e fora do Brasil. No período, mais de 700 líderes se tornaram bolsistas e mais de 80 mil pessoas foram desenvolvidas por cursos da organização.

Com o tema “Transformações Gerando Transformações”, o principal objetivo das palestras e aulas de setembro – algumas exclusivas para a comunidade de líderes estudar – é celebrar o que já foi construído pela instituição, mergulhando na realidade presente para poder refletir e atuar nos grandes desafios das próximas décadas.

A Fundação Estudar acredita que as lideranças do futuro, para que possam ser de fato transformadoras, precisarão ter um olhar cada vez mais amplo e diverso para além do seu foco de atuação. Neste dia 17, portanto, temas como legado, visão de futuro, educação e ação estarão no centro do debate.

Confira a programação completa para o evento do dia 17 de setembro

9h – Abertura com Nitin Nohria, ex reitor da Harvard Business School, e Claudio Fernandez-Araóz, sócio da Egon Zehnder

Após 30 anos pesquisando e formando líderes globais, eles debatem como o perfil de liderança evoluiu em 100 anos, como identificar e desenvolver talentos e como Singapura pode evoluir se investir na educação.

11h30 – Carlos Brito, ex CEO da Anheuser-Busch InBev

Para falar de visão de futuro, o Líder Estudar número 0, Carlos Brito, compartilha suas reflexões sobre como adaptou sua liderança nos últimos 30 anos e o que vê na relação entre negócios, governo e sociedade.

12h – Uri Levine, fundador do Waze

Ainda debatendo visão de futuro, o Fundador do Waze, Uri Levine, fala ao público sobre o ecossistema empreendedor israelense – seu país – e brasileiro e como ser um empreendedor de destaque na economia digital.

16h – Formiga, Mayra Aguiar e Fernanda Garay, medalhistas olímpicas brasileiras

Atletas de alta performance falam sobre vitórias e fracassos e como usaram resiliência e disciplina para perseguirem grandes sonhos. O papo, com elas, é sobre legado.

17h – Ricardo Geromel, sócio da 3G Radar

Para fechar a conversa sobre visão de futuro, Ricardo Geromel fala sobre como a China deixou de ser um país miserável de 30 anos atrás para se tornar, em breve, a maior potência global.

17h30 – Apresentação da 30ª turma selecionada de Líderes Estudar

18h – Encerramento