Em busca da carreira dos sonhos? Este evento online pode ser seu guia

Diante dos desafios do futuro do trabalho e a transformação digital dos negócios, 84% da alta liderança acredita que a responsabilidade de se preparar para as novas demandas é dos próprios profissionais. A opinião compartilhada pela maioria dos jovens (66%) e da média gestão (82%).

Os dados são da pesquisa Carreira dos Sonhos 2020, da Cia de Talentos, foram divulgados com exclusividade para a EXAME. O levantamento recebeu mais de 123 mil respostas no Brasil.

A pesquisa vai pautar o novo evento da companhia, o Big Business, que ocorre na próxima quarta-feira de forma online e gratuita.

São 9 horas de conversas ao vivo com representantes de grandes empresas, como Bradesco, Unilever, PwC, Itaú, Novo Nordisk, JP Morgan, UBER, Natura, Suzano, Braskem, Nestlé e Google. E a EXAME será a mídia oficial para acompanhar os bate-papos.

Além dos dados completos da pesquisa, o ranking Empresa dos Sonhos será revelado no dia.

O encontro também contará com a presença de personalidades como Nina Silva, da Black Money, Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, Sandro Magaldi, autor de vários bestsellers em Gestão Estratégica, Cultura e Vendas, e Geraldo Rufino, um dos maiores empreendedores do país.

Segundo Danilca Galdini, head de pesquisa da Cia de Talentos, o conteúdo do evento foi pensado para tocar nos temas mais relevantes do mundo da gestão de pessoas e de carreira, tendo como pano de fundo a transformação digital dos negócios.

Ainda na pesquisa, os profissionais foram questionados sobre os maiores obstáculos para seu aprendizado. O principal fator apontado por líderes e jovens foi a falta de dinheiro para investir na continuidade da sua educação. Em segundo lugar, aparece a dificuldade em definir o que é necessário aprender.

Para a pesquisadora, o evento da próxima semana pode ajudar na segunda questão. “Entender boas práticas das empresas pode ajudar, pois, em geral, o que elas colocam como prioridade e o que é valorizado pelos profissionais é o desenvolvimento. No evento, as pessoas poderão entender o que essas empresas valorizam, o que precisam aprender e qual a forma que isso acontece”, comenta ela.

