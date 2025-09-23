Ele recebeu esse conselho do avô e o usou para virar CEO: 'Não importa seu cargo'

A trajetória profissional de Chris Hyams, CEO da Indeed, maior concorrente do LinkedIn, não seguiu um caminho convencional.

Antes de liderar uma das maiores plataformas de empregos do mundo, Hyams acumulou experiências diversas, indo de professor de educação especial a baterista de cinco bandas, sempre guiado por um princípio ensinado por seu avô: “Todo trabalho é o trabalho mais importante do mundo, e você deve tratá-lo como tal.” As informações foram retiradas da CNBC Make It.

De professor à CEO

Hyams começou sua carreira trabalhando com jovens em recuperação de dependência química em um hospital psiquiátrico em Los Angeles. Depois, ao mudar-se para Vermont e não encontrar oportunidades na área, tornou-se professor de educação especial em uma escola pública.

Mais tarde, conciliou um emprego na pequena produtora de seu avô com a tentativa de se tornar músico profissional. “Tentei ser um rockstar. Falhei. Mas faria tudo de novo”, diz seu perfil no LinkedIn.

A guinada para a tecnologia veio quando decidiu voltar aos estudos e se especializar em ciência da computação. Ele começou como desenvolvedor em uma empresa de tecnologia chamada Trilogy e, com o tempo, chegou ao cargo de vice-presidente de desenvolvimento de produtos.

Após lançar e fechar sua própria startup, entrou no Indeed em 2010 como VP e, quase uma década depois, assumiu o cargo de CEO.

Todo o cargo é importante

Apesar das mudanças constantes, Hyams vê um fio condutor em sua jornada: o desejo de ser útil e contribuir para algo maior.

Segundo ele, o trabalho vai além do salário e deve ser encarado como uma fonte de propósito e dignidade. Essa visão ressoa com a de Seth Godin, autor e empreendedor de sucesso, que defende que as pessoas devem seguir suas paixões em vez de um plano de carreira rígido.

A história de Hyams reforça uma lição valiosa para líderes: a capacidade de enxergar propósito em qualquer função, independentemente do status, pode moldar profissionais mais resilientes, comprometidos e inspiradores. Para aqueles que buscam crescimento na carreira, o segredo pode não estar em seguir um caminho linear, mas em abraçar cada oportunidade com dedicação e significado.

