Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Ele criou um conselho de liderança com IA usando perfis de Jobs, Buffett e Oprah

Executivo de tecnologia cria conselho virtual de líderes icônicos com IA para orientar decisões e ampliar visão estratégica

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14h07.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 15h41.

Em um movimento que une inteligência artificial e estratégia de liderança, o CEO da startup Markup AI criou um “board de diretores dos sonhos” formado por versões geradas por IA de grandes líderes como Steve Jobs, Warren Buffett e Oprah Winfrey, e usa esse conselho virtual como parceiro de pensamento para preparar reuniões, revisar planos e reforçar decisões corporativas. 

Matt Blumberg, executivo e líder em tecnologia, foi além dos usos tradicionais de IA para produtividade e aplicou modelos generativos para construir um conselho consultivo virtual personalizado. 

A ideia veio de outra liderança do setor e foi desenvolvida ao longo de um processo colaborativo entre sua equipe executiva.

Em vez de limitar-se ao conselho real de cinco pessoas de sua empresa, ele e sua equipe criaram um recrutamento de líderes influentes, divididos em categorias como ícones de negócios, CEOs de tecnologia, investidores, autores e pensadores, incluindo nomes tão diversos quanto Jobs, Buffett e Oprah. As informações foram retiradas do Business Insider.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar.

Como foi construído o conselho virtual

Após eleger aproximadamente 15 líderes influentes, a equipe usou IA para gerar perfis de cerca de 5.000 palavras para cada membro do conselho.

Esses perfis foram elaborados com base em dados públicos e discursos reais, orientando o agente de IA a simular o estilo de pensamento e perspectiva de cada figura quando desafiado com problemáticas de gestão e estratégia.

Com esses perfis alimentados em um agente personalizado, Blumberg passou a usar o conselho virtual como “parceiro de pensamento”. Ele alimenta o sistema com documentos estratégicos, como anteprojetos de material para reuniões com o conselho de verdade, e pergunta como seu board virtual reagiria: que lacunas seriam notadas, que questões levantariam, que recomendações fariam.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann.

IA como aceleradora de decisão — sem substituir o humano

O uso dessa ferramenta não exclui o conselho real da empresa. Pelo contrário: Blumberg relata que seu board tradicional elogiou a iniciativa e até manifestou interesse em replicar a prática. A IA, segundo ele, complementa, mas não substitui a visão, a experiência e a dinâmica humana de um conselho de verdade.

Uma das limitações destacadas pelo CEO é que a IA não tem acesso ao contexto completo do cotidiano da empresa, ela reage com base nas informações fornecidas e no que está publicamente disponível e, por isso, pode não captar nuances humanas de uma liderança real, como expressões faciais, linguagem corporal ou sentimento de urgência corporativa.

O uso da IA para ampliar visão estratégica

Para o público interessado em gestão prática, liderança e desenvolvimento de tomada de decisão, a iniciativa de Blumberg ilustra uma aplicação criativa e estratégica da IA em ambientes de liderança.

Em vez de ver a tecnologia apenas como ferramenta operacional, sua aplicação aqui serve como treino de cenário, revisão estratégica e exercício de pensamento crítico, atividades essenciais para gestores que precisam antecipar desafios e validar hipóteses antes de decisões formais com stakeholders humanos.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaJorge Paulo LemannNa Prática Jorge Paulo Lemann
Próximo

Mais de Carreira

Essas são as ‘regras não ditas’ que impulsionam carreiras de verdade — e ninguém te ensina

O detalhe que passa despercebido e pode definir sua próxima promoção

Essa é a regra número 1 que transforma reuniões exaustivas em encontros produtivos

Cinco traços de inteligência emocional que todo líder precisa para gerar confiança

Mais na Exame

Carreira

Essas são as ‘regras não ditas’ que impulsionam carreiras de verdade — e ninguém te ensina

Mundo

Canadá 'apoia firmemente' a Groenlândia e Dinamarca, diz primeiro-ministro

Ciência

Estudo aponta que expectativa de vida do Tiranossauro Rex era de 55 anos

Pop

Harry Styles anuncia novo single 'Aperture'; veja a data de lançamento