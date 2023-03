EdTechs lançam plataforma acessível para ajudar a formar 100 mil profissionais de tecnologia

De olho nas demandas do mercado de tecnologia e na falta de profissionais para preencher 1 milhão de vagas previstas pela McKinsey até 2030, as edtechs Gran e Soul Code Academy, que se uniram em setembro do ano passado em um processo de M&A, lançaram na segunda-feira, dia 6, uma plataforma que pretende democratizar o ensino e preparar profissionais para atuar em carreiras promissoras.

A ideia é ajudar pessoas sem nenhuma experiência ou conhecimento prévio na área, a seguirem uma trilha no mundo tech, com opções de formação nas carreiras mais buscadas pelo mercado. A plataforma terá assinaturas sociais para perfis específicos, fomentando a diversidade e inclusão.

Como vai funcionar a plataforma?

Com preços a partir de R$ 39,90 por mês, a assinatura dará acesso completo – e ilimitado – aos cursos de tecnologia mais importantes para o mercado de trabalho.

Neste primeiro momento, de acordo com as edtechs, o conteúdo educacional e profissionalizante focará em dez carreiras promissoras na indústria de tecnologia, mas já estão previstas outras formações em breve, de acordo com as demandas desse mercado.

A plataforma seguirá o formato lifelong learning, no qual o aluno poderá seguir desenvolvendo suas habilidades conforme a sua curva de aprendizado, e sem necessidade de conhecimento prévio na área.

Segundo Fabricio Cardoso, cofundador e diretor-geral da SoulCode, a plataforma vem em encontro ao pedido de alunos – muitos deles profissionais de tecnologia capacitados por meio de bolsas de estudos gratuitas nos bootcamps (modelo de ensino 100% online e ao vivo) da edtech. “Nós nascemos com o propósito de transformar vidas pela educação e inclusão digital, com diversidade e geração de empregos”, diz o executivo.

Cofundador e vice-presidente do Gran – especializado em cursos para concursos, exames e residências profissionais, graduação e pós-graduação –, Rodrigo Calado destaca o impacto social da nova parceria.

“Em parceria com a SoulCode, a empresa está comprometida em ampliar as chances de empregabilidade e democratizar o ensino por meio da Assinatura Ilimitada Tech, possibilitando que o aluno ingresse em diversas opções de carreira no mercado da tecnologia, a um valor acessível”, diz ele.

O objetivo, completa Calado, é ensinar programação do absoluto zero às pessoas que queiram entrar na área de tecnologia. “Queremos permitir que essas pessoas mudem de vida por meio dessa formação, sobretudo as que estão desempregadas, possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos ou que recebam algum auxílio do governo.”

As expectativas das edtechs com a nova plataforma são altas. O Gran, que hoje fatura mais de R$ 300 milhões por ano, prevê que o novo modelo de negócio represente até 15% do seu faturamento até 2026. Já na SoulCode, este percentual alcançará 45% de representatividade na receita no mesmo período.

Vale lembrar que o Gran já possui uma base de mais de 650 mil alunos ativos pagantes e tem amplo conhecimento em plataforma de ensino e tecnologias avançadas, tendo sido caso de sucesso global da Amazon AWS.

Já a SoulCode possui mais de 50 mil pessoas impactadas com suas iniciativas e traz em sua bagagem o vasto conhecimento sobre as carreiras na área de tecnologia e na questão da geração de emprego como foco para que aconteça impacto social concreto, diversidade e igualdade de oportunidades. Clique aqui para saber mais sobre a Assinatura Tech.