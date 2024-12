Concurso INSS: edital é publicado com 500 vagas e salário de R$ 14 mil

O Ministério da Previdência Social (MPS) publicou nesta semana no Diário Oficial da União o edital do Concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), uma das provas mais aguardadas por médicos de todo o país. Com um total de 500 vagas para o cargo de perito médico (sendo 250 para início imediato e as outras 250 para cadastro de reserva), o certame oferece um salário inicial de R$ 14.445,00, além de benefícios previstos na legislação, para uma jornada de 40 horas semanais.

Detalhes do concurso

Entre os requisitos, se destacam:

Formação em nível superior diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Ser aprovado no concurso público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais.

Como será a prova?

O processo seletivo será composto por:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abordando conhecimentos gerais e específicos.

Avaliação de títulos, destinada a candidatos aprovados nas etapas anteriores.

A aplicação das provas está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2025, em todas as capitais do país.

Como se inscrever?

As inscrições estarão abertas até o dia 9 de janeiro de 2025, exclusivamente no site da banca organizadora, que será a Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 120,00. O período de solicitação de isenção da taxa de inscrição é até às 18h do dia 26 de dezembro.

Dicas para o concurso

Dr. João Paulo Telles, doutor em neurologia e professor do Estratégia MED, conta à EXAME suas perspectivas sobre o tão aguardado concurso do INSS para médicos, que promete ser um dos mais concorridos dos últimos anos. “É um dos melhores concursos da década, então a disputa vai ser acirrada”, afirma Telles. Ele destaca que o nível de preparação dos concorrentes será elevado, exigindo dedicação e estratégia para se destacar.

Prova exigente e técnica da banca examinadora: com o Cebraspe como banca organizadora, os candidatos podem esperar a prova conhecida pelo modelo de questões de certo ou errado, onde cada erro desconta meio ponto. Essa característica demanda não apenas conhecimento, mas também uma abordagem técnica durante a prova. “A prova tende a ser difícil, por cobrar bastante conteúdo não médico”, observa o professor, ressaltando a importância de atenção redobrada nas disciplinas de direito e legislação.

Estratégias para a preparação antecipada: para se preparar adequadamente, Telles recomenda que os candidatos priorizem as disciplinas com as quais têm menos familiaridade, especialmente conteúdos teóricos de direito e legislação, que devem ser os diferenciais de pontuação. Ele também reforça a importância de aliar o estudo teórico à prática: “Fazer questões de provas anteriores é fundamental para consolidar o conteúdo estudado - não adianta estudar só a teoria.”