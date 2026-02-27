É amanhã! EXAME abre vagas para aula gratuito e online para quem deseja aprender IA

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma inovação tecnológica e se tornou fundamental nas estratégias de negócios ao redor do mundo. E isso impacta diretamente o mercado de trabalho.

Especialistas projetam que novas funções devem surgir, algumas vão se transformar e outras simplesmente deixarão de existir.

Nesse cenário, dominar a inteligência artificial é essencial para quem deseja se manter relevante no mercado de trabalho nos próximos anos.

Saiba como não ficar para trás

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um aula virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

Automatizar tarefas repetitivas.

Personalizar sua abordagem profissional.

Tomar decisões inteligentes com base em dados.

Conectar-se melhor com clientes e colegas.

Aumentar sua produtividade e credibilidade.

