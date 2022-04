Dow abre nova edição do seu programa de trainee para negros

A Dow, multinacional de produtos químicos, abriu as inscrições para a segunda edição de seu programa de trainee exclusivo para negros.

Na nova edição, o programa “Potências Negras” terá 16 vagas nas cidades de São Paulo (SP), Candeias (BA) e Breu Branco (PA) para diversas áreas.

Segundo Vanessa Grossi, diretora de Recursos Humanos para a Dow na América Latina, os trainees terão oportunidade de liderar projetos em suas áreas de atuação ao longo dos dois anos de programa.

“Queremos pessoas capazes de colaborar, inovar e de serem protagonistas na resolução dos desafios de negócios que a empresa apresenta.”, afirma.

Nesse período, os trainees participarão de um programa de desenvolvimento e terão acesso a subsídio para terem aulas de inglês.

Os novos funcionários também poderão construir seu dia de trabalho, de acordo com a nova política da empresa de trabalho híbrido, a “Design Your Day”.

Além disso, a empresa oferece outros benefícios, como previdência privada, folga no dia do aniversário, Gympass e mentoria com lideranças negras integrantes do grupo de afinidade interno.

Como se inscrever

A empresa não colocou limite de idade para os candidatos, só é necessário ter concluído a graduação entre julho de 2018 e junho de 2021 e ter ao menos um ano de experiência profissional.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de maio pelo site da Cia de Talentos.

