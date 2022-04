Tetra Pak tem vagas de estágio abertas; saiba como se inscrever

A multinacional Tetra Pak, uma das maiores empresas de processamento e envase de alimentos do mundo, está com vagas de estágio abertas.

As vagas são para trabalhar nas duas fábricas de embalagens da companhia no Brasil, localizadas em Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR), e também no escritório corporativo da empresa no país, baseado em São Paulo (SP).

Para as posições, a Tetra Pak procura estudantes universitários que estejam no segundo ou terceiro ano de graduação em algum dos seguintes cursos: Engenharia (de Alimentos, Materiais, Industrial, Controle e Automação, Elétrica, Produção e Química), Economia, Marketing, Relações Internacionais e Comunicação Social.

Dentre as vagas de estágio disponíveis, há uma grande variedade de setores, desde a posição no time de Automação, passando pela área de Jurídico e até mesmo estágio técnico em Computação.

A área de Marketing também possui uma grande demanda, com a Tetra Pak necessitando de dois profissionais nessa área, um para trabalhar em São Paulo (SP) e o outro para atuar em Monte Mor (SP), na região metropolitana de Campinas (SP).

Embora não divulgue a faixa salarial das posições nem os benefícios ofertados, a Tetra Pak afirma que ambos são compatíveis com a média do mercado.

Como se inscrever

Os estudantes universitários podem realizar a inscrição para vaga até o dia 6 de maio pela página oficial de contratação da Tetra Pak. O início das atividades está marcado para a primeira semana de agosto.

