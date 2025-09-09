Depois de 37 anos, Nike surpreende e dá aula de marketing com novo slogan

A Nike surpreendeu o mercado com a campanha global “Why Do It?” (Por que fazer isso?), uma reformulação do lendário slogan “Just Do It” (Apenas faça!), criado em 1988.

A diretora de marketing da marca, Nicole Graham, explica que a atualização não elimina o legado, mas o amplia, especialmente para uma geração de jovens mais ansiosa, introspectiva e mais crítica sobre as coisas, que já não se motiva apenas por vitórias, mas por significado.

Essa mudança ocorre em um momento em que o marketing esportivo precisa ressignificar o conceito de sucesso, já que gigantes concorrentes como Adidas, Puma e On Running disputam a atenção com narrativas centradas em inovação e desempenho técnico.

Os verdadeiros motores da conexão com a Gen Z

Desde a sua origem, com Walt Stack (ultramaratonista) correndo na Golden Gate Bridge, a Nike sempre se destacou por transformar frases simples em movimentos culturais.

Agora, com “Why Do It?”, a marca convida os jovens atletas a refletirem sobre seus próprios motivos para jogar, competir e acreditar, em vez de apenas obedecer a um chamado.

O filme-manifesto, narrado pelo rapper Tyler, the Creator, une imagens a histórias pessoais de atletas globais como LeBron James, Vini Jr., Rayssa Leal e Caitlin Clark, reforçando o multicultural da campanha.

Segundo o relatório Read the Room: Pursuing Happiness (2024) da Dentsu, 70% priorizam marcas que demonstram inteligência emocional na publicidade, enquanto 78% comprariam de empresas sustentáveis.

Marketing empático em um mercado exigente

No mercado competitivo de hoje, estudos mostram que marcas que se comunicam com autenticidade e propósito têm vantagem clara. Segundo a plataforma Amra & Elma, 82% preferem marcas com valores alinhados aos seus, e marcas com propósito dobram sua taxa de crescimento.

Marcas que se percebem fazendo o mundo melhor superam o desempenho médio do mercado em 134%, conforme o Stengel 50 Index. Essa é a base do que hoje chamamos de marketing com coragem, uma narrativa menos sobre performance e mais sobre identidade, algo que a Nike domina.

A campanha chega estrategicamente às vésperas das temporadas esportivas nos EUA e Europa, bem como da Olimpíada de Paris 2026, com o tempo ideal para amplificar ainda mais sua visibilidade e impacto emocional.

