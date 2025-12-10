Carreira

Dois erros que podem estagnar sua liderança — e como evitá-los desde o início

Investidor revela os comportamentos que mais limitam líderes iniciantes e o que fazer para avançar com confiança

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13h58.

Se você está começando sua trajetória profissional, quer crescer rápido e liderar com impacto, atenção, seu maior obstáculo pode não ser a falta de conhecimento ou experiência, mas sim a ausência de coragem para seguir a própria intuição e a dificuldade em se posicionar quando algo não faz sentido.

Eric Becker, investidor experiente e autor de The Long Game, já participou da criação ou investimento em mais de 100 empresas. Ele defende que, para se destacar como líder, é preciso dominar duas habilidades essenciais (e desconfortáveis).

A seguir, entenda os dois erros mais comuns que travam líderes em formação — e como evitá-los para acelerar sua jornada de alta performance. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. Ignorar a própria intuição pode custar sua credibilidade

Sabe aquele momento em que tudo parece certo, mas algo dentro de você diz que não está? É a sua intuição tentando alertar.

Becker defende que grandes líderes são aqueles que sabem ouvir esse sinal interno, mas não de forma impulsiva. Eles usam a intuição como filtro após analisar dados, ouvir perspectivas diferentes e ponderar riscos.

Quem ignora sua intuição perde a chance de antecipar riscos, sugerir alternativas e se posicionar como alguém estratégico.

2. Fugir de conversas difíceis é um atalho para a estagnação

Discordar de um colega ou líder pode ser desconfortável, e por isso, muitos preferem o silêncio. Mas Becker e outros nomes como Brené Brown e Simon Sinek concordam que evitar o desconforto é um erro fatal para quem quer liderar.

A chave, segundo eles, é praticar a arte da conversa difícil com empatia e objetividade. Por exemplo:

  • Comece sinalizando: “Preciso ter uma conversa desconfortável com você.”

  • Apresente sua preocupação com foco na solução, não na crítica.

  • Mostre que sua intenção é construir, não confrontar. 

Quem se cala diante de ideias ruins se torna cúmplice do fracasso. Já quem se posiciona com respeito e responsabilidade, mesmo sem cargo de chefia, é percebido como liderança em potencial.

