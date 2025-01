Quer turbinar sua carreira? Conheça 4 habilidades que fazem esse profissional ganhar até R$ 35 mil

Não é surpresa para ninguém que a inteligência artificial está se consolidando como o grande motor de mudança no mercado de trabalho.

Um relatório da consultoria McKinsey aponta que essa tecnologia pode injetar até US$ 4,4 trilhões à economia global a partir deste ano, criando um cenário em que as empresas investem pesado para não ficar para trás.

O resultado? Salários que chegam a R$ 35 mil — e, em alguns casos, até mais — para profissionais que dominam as habilidades necessárias para desenvolver e aplicar soluções de IA em diferentes segmentos.

O que pouca gente sabe é que não é preciso ser um ‘gênio da programação’ para aproveitar essa onda.

Em muitas áreas de negócios, marketing, finanças e até recursos humanos, a IA entrou de vez na rotina e, por isso, profissionais com um conjunto específico de competências se tornaram os mais disputados nos processos seletivos. O segredo está na especialização.

Não perca tempo: comece a desenvolver as 4 habilidades em IA que podem te colocar no radar das maiores empresas do país.

A corrida por talentos em inteligência artificial — e como se preparar

Gigantes como Google, Microsoft e Nvidia estão no centro das atenções do mercado de IA. Essas companhias injetam bilhões de dólares em pesquisa e implementação de algoritmos de machine learning, análise de dados em larga escala e outras ferramentas ligadas à tecnologia.

Mas a demanda não para por aí. Varejistas, bancos, hospitais, universidades e até pequenas startups necessitam de profissionais capazes de traduzir dados em insights e, principalmente, em decisões estratégicas.

E, se por um lado sobram oportunidades, por outro, faltam profissionais com as habilidades necessárias. Muitas empresas estão pagando altos salários para quem domina a IA, mas têm se deparado com uma ‘escassez’ de candidatos preparados, dando origem a uma verdadeira guerra por talentos.

É nesse cenário que surge uma chance única para quem deseja dar um salto na carreira, desenvolver competências específicas e tornar-se indispensável para as organizações que já perceberam o valor da inteligência artificial.

O Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME e Saint Paul é o primeiro passo para você alavancar sua carreira no mercado mais valorizado do momento.

As 4 habilidades que podem mudar o rumo da sua carreira

1. Entender (e saber aplicar) a análise de dados

Empresas em todos os setores dependem de informações para tomar decisões mais embasadas — desde a previsão de vendas no varejo até a avaliação de riscos no mercado financeiro.

Por isso, o primeiro passo para usar a inteligência artificial a favor dos negócios é compreender dados e traduzi-los em valor. Mesmo que você não seja um programador, é essencial ter familiaridade com plataformas de análise e ferramentas que viabilizam a construção de modelos preditivos.

Isso envolve conhecer conceitos de estatística, entender como funcionam bases de dados e aplicar técnicas de machine learning para prever cenários e identificar oportunidades.

2. Criatividade e resolução de problemas complexos

Embora a IA seja muito poderosa, ainda exige pensamento crítico e soluções inovadoras para adaptar algoritmos a contextos específicos de cada negócio.

A tecnologia não resolve tudo sozinha; é o profissional que encontra oportunidades de aplicação, identifica gargalos operacionais e trabalha em conjunto com equipes de diversas áreas para implementar melhorias.

Essa habilidade, associada à análise de dados, permite encontrar atalhos para aumentar produtividade, reduzir custos e trazer vantagens competitivas em relação à concorrência.

3. Visão estratégica do negócio

Para além da técnica, há um componente fundamental para que a inteligência artificial seja realmente eficaz: entender a dinâmica do mercado e os objetivos de cada organização. Sem essa visão, modelos preditivos podem acabar sendo subaproveitados.

CEOs e diretores costumam valorizar quem consegue falar a ‘linguagem dos negócios’ ao mesmo tempo em que domina as possibilidades tecnológicas. Esse perfil tende a ocupar cargos de liderança, muitas vezes recebendo salários acima da média por saber alinhar os resultados de IA aos indicadores-chave da empresa.

4. Comunicação e liderança de equipes

Por fim, a inteligência artificial raramente é desenvolvida e aplicada por uma só pessoa. Projetos complexos exigem colaboração entre equipes de TI, marketing, operações e finanças — tudo para que a solução faça sentido na prática.

Por isso, a capacidade de liderar times multidisciplinares e comunicar de forma clara os objetivos e resultados de um projeto de IA é essencial. Um perfil com soft skills que vão além do domínio técnico passa a ser disputado pelos recrutadores e, consequentemente, se destaca na hora de negociar salários e benefícios.

Como adquirir essas competências e se tornar indispensável na profissão

A EXAME uniu forças com a Saint Paul, uma das escolas de negócios mais reconhecidas mundialmente, para lançar um pré-MBA voltado justamente à inteligência artificial para negócios.

Nesse treinamento, você terá um panorama completo de como a IA está transformando o mercado, desde os aspectos técnicos até as aplicações práticas em diferentes segmentos.

As aulas são 100% online e totalizam três horas de conteúdo, distribuídas em quatro encontros — incluindo uma aula ao vivo para tirar dúvidas diretamente com um profissional que atua no dia a dia com IA.

O investimento? Apenas R$ 37, uma quantia simbólica perto do potencial de retorno que você pode alcançar ao dominar as habilidades mais buscadas do momento.

Por isso, se você busca uma carreira mais recompensadora e cheia de possibilidades, a hoar de agir é agora. Clique aqui para se inscrever no Pré-MBA em IA da EXAME e Saint Paul e prepare-se para transformar o cotidiano das empresas.

QUERO PARTICIPAR DAS 4 AULAS DO PRÉ-MBA EM IA DA EXAME E SAINT PAUL