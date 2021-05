Disney+ lança concurso de curtas com direito a mentoria para cineastas

O Disney+ vai expandir seu concurso Launchpad, focado em jovens cineastas, para o todo o mundo nesta edição de 2021. Em 2020, seis ideias de jovens norte-americanos de culturas pouco representadas no cinema foram selecionadas

Todos os seis curtas-metragens estarão disponíveis para exibição no Disney+ a partir de 28 de maio. A diferença da edição deste ano é que jovens de outros países, como o Brasil, poderão se inscrever a partir do dia 10 de maio.

Para se inscrever, é necessário submeter documentos como um roteiro, indicações profissionais e um exemplo de alguma produção audiovisual autoral.

Na edição passada, os cineastas receberam mentorias de executivos de várias divisões da empresa, incluindo Disney+, Lucasfilm, Marvel Studios e Pixar, o que deve se repetir mais uma vez.

Segundo a Disney, o objetivo do Launchpad é diversificar os tipos de histórias que estão sendo contadas. O tema desta edição é "Conexão".

Inscrições: a partir de 10 de maio de 2021 com a adição de uma linha de roteiristas: launchpad.disney.com.

Veja os curtas autorais de 2020 que estreiam no dia 28

“AMERICAN EID”, escrito e dirigido por Aqsa Altaf.

Ameena, uma imigrante muçulmana paquistanesa, acorda no Eid e descobre que precisa ir à escola. Com saudades de casa e com o coração partido, ela sai em uma missão para tornar o Eid um feriado da escola pública e, no processo, se reconecta com sua irmã mais velha e abraça sua nova casa, enquanto sua nova casa a abraça.

“DINNER IS SERVED”, dirigido por Hao Zheng, escrito por G. Wilson & Hao Zheng.

Um estudante chinês em um internato de elite nos EUA percebe que a excelência não é suficiente quando tenta uma posição de liderança para a qual nenhum estudante internacional jamais se candidatou.

“GROWING FANGS”, escrito e dirigido por Ann Marie Pace

Val Garcia, uma adolescente mexicana-americana metade humana/metade vampira, teve que manter sua identidade em segredo de ambos os mundos. Mas quando seu melhor amigo humano aparece em sua escola infestada de monstros, ela tem que confrontar sua verdade, sua identidade e ela mesma.

“THE LAST OF THE CHUPACABRAS”, escrito e dirigido por Jessica Mendez Siqueiros.

Em um mundo onde a cultura quase deixou de existir, uma solitária mexicana-americana lutando para continuar suas tradições, sem saber, convoca uma criatura sombria e ancestral para protegê-la.

“LET’S BE TIGERS”, escrito e dirigido por Stefanie Abel Horowitz.

Avalon não está pronta para processar a perda de sua mãe, mas quando ela é encarregada de cuidar de uma criança de 4 anos por uma noite, ela encontra mais conforto do que ela jamais poderia esperar.

“THE LITTLE PRINCE(SS)”, escrito e dirigido por Moxie Peng.

Quando Gabriel, um garoto chinês de 7 anos que adora balé, torna-se amigo de Rob, outro garoto chinês da escola, o pai de Rob suspeita do comportamento feminino de Gabriel e decide intervir.