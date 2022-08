Dia do Estagiário: empresa de tech está com vagas de estágio abertas e oferece salário de R$ 4 mil

Nesta quinta-feira, 18, é comemorado no Brasil o Dia do Estagiário. A data é uma alusão comemorativa a publicação do Decreto nº 87.497/82 em 18 de agosto daquele ano, que regulamentou a lei existente sobre estágio no Brasil.

No Brasil, o estágio possui, por lei, uma carga horária limitada a 30 horas semanais e 6 horas diárias para alunos do ensino médio, superior ou técnico. Como a jornada de trabalho é menor e o grau de complexidade das atribuições profissionais é nivelado ao nível técnico do ainda estudante, é normal que as empresas ofereçam salários menores a esses estagiários.

A empresa de tecnologia brasileira QITech, porém, não vê exatamente dessa forma. A companhia está a procura de 21 estudantes para compor seu time de estagiários e oferece um salário alto para isso: os estagiários na QITech ganham R$ 4 mil por mês.

Embora seja difícil traçar uma média dos valores recebidos pelos estagiários em todo Brasil, dada as diferenças entre as carreiras escolhidas e a localização da empresa contratante, o salário de um estagiário no país dificilmente passa dos R$ 2 mil mensais.

De acordo com a mais recente pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) sobre o valor médio das bolsas-auxílio nos programas de estágio pelo país, estagiários de nível superior (durante período de graduação universitária) recebem em média R$ 1.186,79.

Além de um salário atrativo de R$ 4 mil, a QITech conta com um cartão flexível de benefícios com um valor total de R$ 1.450 por mês para que o funcionário possa gastar com despesas referentes a alimentação e lazer. Entre os outros benefícios, a empresa oferece convênio médico e odontológico, vale-transporte e bônus por performance.

Segundo Pedro Mac Dowell, CEO e fundador da QITech, oferecer um salário acima da média do mercado é uma estratégia pensada para reter bons talentos e motivar esses jovens nesse início de carreira. Para o CEO, é fundamental que esse jovem esteja preocupado com o seu desenvolvimento pessoal, mas também com o crescimento e momento da empresa.

"Queremos formar talentos extraordinários, profissionais eficientes e de alta performance. Nossos estagiários encontrarão um ambiente focado e preocupado com o desenvolvimento, aprendizado, crescimento e transformação constante e também terão muita responsabilidade, com papel de relevância dentro da sua área", comenta o CEO.

Ao todo, são 21 vagas nas áreas de tecnologia, tesouraria, comercial, middle, financeiro, marketing e estratégia. O processo seletivo, com final previsto para setembro, terá 5 etapas que envolvem testes comportamentais, inglês e raciocínio lógico, entrevistas e o desenvolvimento de um case, que será apresentado na etapa final para os gestores da área.

A empresa está em busca de estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharias, Marketing ou Matemática e correlatos.

Os estudantes devem ter uma previsão de formatura a partir de dezembro de 2023 e possuir inglês intermediário e Excel intermediário. O modelo de trabalho da QITech é híbrido e a empresa está localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo (SP).

"Com o crescimento acelerado, estamos investindo ainda mais no capital humano e acreditamos que oferecer oportunidades para quem está começando a carreira nos ajuda a crescer de forma sustentável para estarmos preparados para o futuro”, complementa o fundador da QITech.

Como se inscrever no estágio da QITech

Se você ficou interessado com o alto salário oferecido pela QITech e gostaria de se aplicar para a vaga, basta acessar o site de contratação da companhia.

Vale dizer que os estudantes devem ter disponibilidade para atuar em modelo de trabalho híbrido e estarem em algum dos seguintes cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharias, Marketing ou Matemática. As inscrições terminam nesta quinta-feira, 18.