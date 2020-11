Depois de sucesso, Tim coloca 2 mil funcionários em home office definitivo

A empresa de telefonia Tim decidiu oferecer a possibilidade de home office permanente para cerca de 2 mil funcionários do seu serviço de Call Center. Os funcionários, que estão em casa desde março, não precisaram voltar para os escritórios do bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e da cidade de Santo André, em São Paulo.

De acordo com a empresa, a decisão foi tomada após resultados positivos na política de trabalho remoto dos últimos meses, causadas pelo isolamento social necessário para combater a pandemia da covid-19.

A nota da pesquisa de satisfação realizada após os atendimentos aumentou 37%, foi registrado um aumento de 8% da produtividade desde o início da remotização e a redução do índice de rotatividade de funcionários: os pedidos de dispensa tiveram queda superior a um terço.

Para estabelecer o novo modelo, a empresa firmou, no novo acordo coletivo, regras para o teletrabalho, como o direito de desconexão, intervalos de descanso e refeição do colaborador e o compromisso de realizar eventos periódicos para manter e reforçar a interação entre os colaboradores.

A criação das políticas de trabalho para o home office é um dos grandes desafios que a pandemia trouxe para o mercado de trabalho. Questões como “A empresa precisa ajudar nas contas de luz e internet?” são levantadas.

Apesar das vantagens óbvias, como redução de tempo no transporte público, e de desgaste físico, a aprovação do trabalho remoto não é unânime pelo brasileiro. Ao longo da pandemia, a paixão do brasileiro pelo home office oscilou. Levantamento de comentários em redes sociais feito pela Orbit Data Science mostra como aprovação do home office caiu de 70 para 45% nos últimos meses.

Além da Tim, empresas grandes de tecnologia já anunciaram que pretendem implementar um modelo misto ou colocar todos os funcionários em trabalho remoto, mesmo após a pandemia. No caso do Facebook, foi criada até uma vaga para um profissional responsável por desenhar a dinâmica da empresa com tantas pessoas de casa.