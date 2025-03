Demanda por esse profissional deve crescer 150% em 2025

A inteligência artificial não é mais uma promessa futurista. Se você usou o Google, traçou uma rota no Waze ou maratonou uma série no Netflix recentemente, saiba que a IA já faz parte do seu dia a dia. Mas, além de transformar como vivemos, ela também está revolucionando o mercado de trabalho — e essa mudança não tem volta.

Em 2024 vimos o avanço da tecnologia e, em 2025, a expectativa é que sua aplicação amadureça ainda mais. Isso porque os negócios estão adotando cada vez mais a IA para aumentar a produtividade, tornar a empresa mais sustentável e, claro, ter mais lucros.

E esse movimento não é exclusivo às Big Techs gringas. No Brasil, estima-se que mais de 90% das empresas de grande porte já utilizam a inteligência artificial e pequenas e médias empresas também a estão incorporando em aplicações de negócio.

Esse levantamento foi feito pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), que possui mais de duas mil empresas associadas que, juntas, somam 260 mil empregos diretos.

A procura por profissionais de IA deve crescer 150% em 2025

Com essa crescente adoção da IA nas empresas, a procura por talentos também se torna exponencial. Segundo a ABES, a demanda por profissionais de IA deve crescer 150% no país, somente neste ano de 2025.

Mundialmente, o número é ainda mais impressionante. Em relatório do Fórum Econômico Mundial, a estimativa é que 97 milhões de novos empregos relacionados a IA serão criados.

Enquanto algumas profissões estão sendo transformadas, novas carreiras surgem com salários competitivos e alta demanda. Empresas como Weg, Whirlpool, JBS e Grupo Positivo já estão contratando especialistas em IA no Brasil, e muitas outras estão em busca desses profissionais.

Se qualificar agora significa estar à frente da concorrência e garantir sua posição em um mercado que só tende a crescer.

A oportunidade de um trilhão de dólares

O mercado de inteligência artificial está prestes a atingir US$ 1 trilhão até 2027, de acordo com estimativas da Bain & Company. Isso significa que quem estiver preparado poderá aproveitar uma fatia desse crescimento acelerado.

Aqueles que dominarem IA terão acesso às melhores vagas e salários acima da média do mercado. No Brasil, remunerações podem chegar a R$ 32 mil mensais, segundo a Michael Page. Já em grandes corporações internacionais, os salários ultrapassam seis dígitos ao ano.

O momento de se especializar é agora. O mercado precisa de talentos e poucos estão prontos para atender essa demanda e você pode ser um dos profissionais mais disputados do mercado.

