Danone abre vagas para Programa de Estágio 2025 com bolsa-auxílio de até R$ 1.800

A Danone Brasil, empresa global de alimentos e bebidas, anuncia o início das inscrições para seu Programa de Estágio 2025, com oportunidades nas cidades de São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG).

O processo seletivo é realizado em parceria com a Matchbox, consultoria especializada em programas de recrutamento, e será no formato híbrido com aplicação de testes de lógica e mindsight, dinâmica em grupo online, entrevista final presencial com lideranças, para que cada pessoa candidata tenha a experiência de conhecer o escritório e/ou a fábrica da empresa.

Quais são os requisitos?

A companhia procura estudantes que estão cursando o ensino superior ou tecnólogo, com formação prevista para 2026 e 2027, e para atuarem em diversas áreas como Marketing, Recursos Humanos, Compras, Qualidade etc.

Todas as oportunidades, segundo a companhia, estão alinhadas ao modelo de gestão de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia e não consideram critérios como idade, gênero, curso ou instituição de ensino.

Quais são os benefícios?

Para as oportunidades de São Paulo, a bolsa-auxílio é de R$ 1.800 e para Poços é de R$ 1.620, além dos seguintes benefícios:

Vale-transporte,

Vale-refeição (sendo em um cartão com flexibilidade de uso também como vale-alimentação),

Assistência médica e odontológica,

Seguro de vida.

Como se inscrever?

Com início programado para janeiro de 2025, as inscrições podem ser realizadas no site da Danone até o dia 24 de setembro.