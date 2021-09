Novo curso ensina primeiros passos para quem acabou de virar líder

O guru da administração Ram Charan foi responsável por popularizar o conceito de pipeline de liderança, segundo o qual a jornada de um executivo tem diferentes etapas que vão trazendo mais complexidade à sua rotina.

Uma das etapas mais determinantes nesse processo - que pode fazer toda a diferença na continuidade ou não do avanço do profissional neste pipeline - é justamente o primeiro degrau: quando ele deixa de gerenciar a si mesmo e passa a gerenciar os outros.

Para apoiar quem está nesta etapa da carreira (ou em vias de chegar a ela), a Future Dojo, joint-venture de educação da EXAME e da ACE, lançou em parceria com a Enora Leaders, empresa especializada em treinamentos corporativos, o Leader Launch, uma formação criada para para quem acabou de virar líder.

Todo o programa foi construído levando em consideração as necessidades e desafios enfrentados por profissionais em seus primeiros 90 dias em funções de liderança, justamente o período em que ele deve se adaptar ao novo cargo e criar as bases para seu modelo de gestão.

Ao longo do curso, dilemas muito específicos, como os desafios de liderar ex-pares e a condução de conversas difíceis e resoluções de conflito, serão tratados lado a lado com temas que acompanharão este profissional ao longo de toda a carreira como executivo, como a definição de metas e a necessidade de entender a personalidade dos interlocutores para manter a motivação de todos os membros da equipe.

O professor líder da iniciativa é João Furlan, co-fundador da Enora Leaders e da Rocket Mentoring School, mentor de startups e de executivos C-Level e autor do best-seller FLAPS! Liderança Adaptágil. Além dele, grandes nomes do mercado conduzirão encontros ao vivo com os alunos.

Formato diferente

O programa de Leader Launch foi construído em um formato inovador. Ao longo de 3 meses, os alunos do curso formarão uma comunidade e terão uma combinação de atividades em diferentes formatos. Ao final do período, o aluno terá cumprido o seu “onboarding” como líder.

Além de aulas gravadas e materiais complementares sobre temas como visão e metas, seleção de pessoas e as melhores práticas para delegar, os alunos da imersão terão 3 encontros ao vivo com grandes nomes do mercado, em que poderão aprofundar os temas tratados ao longo do encontro.

As matrículas para a primeira turma estão abertas até 20 de outubro e o curso tem um preço promocional de 999 reais até o dia 30 de setembro.