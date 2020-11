A escola de formação de desenvolvedores Trybe vai promover neste sábado (14) um evento gratuito, durante todo o dia, para quem deseja começar a trabalhar com tecnologia. O “Do zero ao mercado” reunirá especialistas do setor, além de empresas que contratam profissionais em início de carreira.

O destaque está na participação de representantes da Uber e da Ambev, que explicarão o que o mercado busca nestes profissionais e como se preparar.

O evento acontecerá ao longo do dia, das 9h30 às 19h, de forma 100% remota. Também serão abordadas questões como atributos técnicos e comportamentais observados nos profissionais, etapas de preparo para ingressar nas empresas e pontos que fazem um candidato ser desqualificado durante o recrutamento.

A falta de capacitação profissional, principalmente na área de desenvolvimento, continua sendo um dos maiores desafios desse mercado, representando um déficit de mais de 420 mil profissionais, até 2024, segundo dados da Brasscom.

Grande parte do evento será destinado a um aulão de 6h, com atividades práticas para que as pessoas tenham contato direto com a rotina da profissão, desenvolvendo uma aplicação do zero ao deploy.

Para ter acesso a programação completa acesse e fazer sua inscrição, acesse o link.