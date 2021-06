Curso gratuito tem 3 mil vagas e ajuda jovens a conseguir o 1º emprego

O Instituto PROA está com inscrições abertas para seu curso gratuito e online de empregabilidade para jovens de baixa renda. Agora, a ONG chega ao Rio de Janeiro com três mil vagas abertas.

O curso é focado no público de jovens entre 17 e 22 anos, que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que procuram seu primeiro emprego.

As aulas ocorrem na plataforma online do PROA a partir do dia 5 de julho. São 100 horas de conteúdo com orientação e apoio de tutores em encontros ao vivo semanais.

Segundo o IBGE, o desemprego entre jovens ficou em 31,4% no 3º trimestre de 2020. Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, fala que a falta de experiência e oportunidades de estudo, junto a pandemia, piorou o cenário para o grupo.

“Por isso, todo esforço e dedicação para ajudar esse jovem é válido. Acreditamos que quanto mais cedo esse jovem tenha contato com habilidades que ainda não foram desenvolvidas ou que precisam ser aprimoradas, mais chances eles terão de serem bem-sucedidos profissionalmente, independentemente do que eles queiram fazer”, afirma.

Com o objetivo de preparar os jovens para o mercado e serem protagonistas em suas trajetórias, as aulas incluem temas como autoconhecimento, planejamento de carreira, projeto de vida, raciocínio lógico, comunicação e trilha técnica.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de julho pelo site.

