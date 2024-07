Cultura do Excesso: como combater a devoção tóxica ao trabalho?

No coração das empresas, mesmo naquelas nascidas na Economia Digital, há um mal silencioso que arranca a humanidade dessas corporações: é o que eu chamo de a "Cultura do Excesso".

Mesmo com discussões sobre novas práticas para o futuro do trabalho centradas no bem-estar do funcionário e na sustentabilidade de um modelo mais saudável de clima organizacional, ainda nos deparamos com lideranças que glorificam as longas jornadas de trabalho, exigindo uma disponibilidade constante e inabalável de seus colaboradores.

São práticas de trabalho tóxicas em diversas camadas – desde o estímulo ao estilo workaholic, na maioria das vezes intrínseco à atmosfera corporativa; até as políticas de RH excludentes, que dispensam aos funcionários dos cargos mais altos tratamento mais sofisticado – como planos de saúde melhores –, do que aos cargos considerados de menor prestígio dentro da companhia.

Isso sem falar nas metas e expectativas irrealistas aos funcionários; o culto à mentalidade do "sempre mais" e o estímulo institucional a ambientes hostis, pensados para a acirrar a competição entre colegas de trabalho.

O tiro que sai pela culatra

O intuito de muitas empresas com essas práticas ruins é obter funcionários felizes e superprodutivos – além de mais lucro para as organizações; porém, a consequência real desse tipo de mentalidade é exatamente o oposto: essa devoção tóxica ao trabalho drena a energia vital dos funcionários, levando-os à exaustão física e mental, asfixiando a produtividade, mina a confiança entre as pessoas e os lucros dos acionistas.

Embora a cultura do excesso esteja bastante presente no mundo corporativo, é preciso reforçarmos que se trata de uma mazela das sociedades modernas que encontra respaldo no próprio comportamento social, como o consumismo desenfreado, por exemplo. Afinal, a cultura do consumo cria uma atmosfera de ostentação e superficialidade, onde o valor de um indivíduo é medido pelos bens materiais que possui e pelo status que exibe. Essa obsessão sufoca qualquer vestígio de consciência sobre a importância de um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Como mudar a cultura do excesso?

A superação da cultura do excesso requer uma mudança sistêmica e de longo prazo, por meio da qual as empresas precisam adotar uma série de estratégias corajosas e integradas. E as empresas precisam estar comprometidas em construir uma cultura organizacional baseada em valores humanos, na gratidão e na sustentabilidade. Algumas das principais abordagens incluem:

Liderança adaptativa: Os líderes devem abraçar uma mentalidade que priorize a vida humana, a sustentabilidade do planeta e a prosperidade. Isso envolve liderar pelo exemplo, promovendo um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, e tomando decisões que levem em conta o impacto a longo prazo.

Políticas de trabalho flexíveis: A implementação de políticas que permitam horários de trabalho flexíveis, trabalho remoto e licenças adequadas pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos funcionários. Essas políticas devem ser acompanhadas de um suporte tecnológico adequado e de uma cultura que valorize a confiança e a autonomia dos colaboradores.

Comunicação eficiente: É crucial estabelecer diretrizes claras para a comunicação interna, priorizando a qualidade sobre a quantidade. Isso pode incluir a definição de horários específicos para envio de e-mails, a redução do número de reuniões e o incentivo a conversas face a face quando possível. Além disso, a empresa deve investir em treinamentos de comunicação para capacitar os funcionários a se expressarem de forma assertiva e empática.

Foco na colaboração: Promover uma cultura de colaboração, em vez de competição, pode criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Isso pode ser alcançado através de iniciativas de trabalho em equipe, reconhecimento de contribuições coletivas e o incentivo à troca de conhecimentos. A empresa também pode investir em espaços de trabalho que favoreçam a interação e a criatividade, como áreas de descompressão e salas de reunião informais.

Simplificação de processos: A revisão e a simplificação dos processos burocráticos podem reduzir a sobrecarga de trabalho e aumentar a eficiência. Isso envolve a identificação de gargalos, a eliminação de etapas desnecessárias e a automatização de tarefas repetitivas. A empresa também deve incentivar a participação dos funcionários na melhoria contínua dos processos, valorizando suas ideias e sugestões.

Bem-estar e saúde mental: Investir em programas de bem-estar e saúde mental para os funcionários é fundamental para combater os efeitos negativos da cultura do excesso. Isso pode incluir a oferta de sessões de mindfulness, acesso a serviços de aconselhamento psicológico, incentivo à prática de atividades físicas e a criação de um ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso.

Responsabilidade social e ambiental: As empresas devem assumir um papel ativo na promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social. Isso envolve a adoção de práticas de negócios éticas, a redução do impacto ambiental das operações e o envolvimento em projetos comunitários. Ao alinhar seus valores com ações concretas, as empresas podem inspirar seus funcionários e contribuir para um mundo melhor.

É hora de reescrever a narrativa corporativa, colocando as pessoas no centro das decisões estratégicas. As empresas que abraçarem essa transformação não apenas sobreviverão a cenários de negócios complexos e adversos, mas prosperarão em um mundo cada vez mais consciente e exigente. O caminho é desafiador, mas a recompensa é um futuro mais brilhante para todos.