Consultoria dará prêmio de R$ 10 mil para jovens que resolverem um problema da WWF-Brasil

O Boston Consulting Group (BCG), empresa de consultoria, anuncia a 5ª edição do Strategy Cup, evento anual que busca atrair e mostrar a jovens profissionais como é o dia a dia do mercado de consultoria.

Voltado para universitários com formação prevista entre 2024 e 2026 ou profissionais graduados em instituições de ensino superior entre os anos de 2020 e 2023, o “Strategy Cup” selecionará os candidatos com base em uma prova e uma avaliação de perfil individual. Os aprovados serão divididos em equipes de até seis pessoas para solucionar um problema real da WWF-Brasil que crie um impacto social positivo.

"Os resultados do Strategy Cup são extremamente valiosos em diversos âmbitos. Além de envolver jovens de todo o Brasil em uma causa social, estimulando nesta geração a capacidade de refletir sobre os impactos reais que suas ideias podem ter na sociedade, nossos parceiros das edições anteriores já implementaram soluções apresentadas pelos participantes do BCG Strategy Cup em seus planos e estratégias", afirma Nanci Bertani, gerente de recrutamento sênior no BCG.

O prêmio de R$ 10 mil

Cada grupo terá um(a) mentor(a) do BCG para orientá-lo e esclarecer eventuais dúvidas durante todo o processo. Ao final, serão anunciadas as equipes que se sobressaíram e os três primeiros lugares ganharão prêmios de até R$ 10 mil para cursos ou participações em conferências com temas relacionados a negócios.

"Nesta edição, nosso parceiro é o WWF-Brasil, e os participantes trabalharão em grupo para solucionar um caso real apresentado por eles, contando com a orientação de um mentor do BCG. Ao final, as soluções serão apresentadas para a alta liderança do WWF-Brasil e do BCG Brasil. Além de proporcionar muito aprendizado, é um espaço ideal para networking e desenvolvimento de novas habilidades", diz Bertani.

Os melhores colocados também terão a oportunidade de participar de entrevistas do processo seletivo do BCG, momento que poderá ser o início da construção de uma carreira nesse setor.

Como participar?

As inscrições estão abertas e vão até o dia 11 de junho. O processo pode ser feito pelo site da Boston Consulting Group (BCG). Todo o desafio acontecerá entre junho e julho de 2024.